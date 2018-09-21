К началу отопительного сезона всегда готовы

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-21T13:11:10+03:00

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Зима близко! Недолго осталось до начала нового отопительного сезона. Погода пока достаточно теплая, но поскольку «правило холодной недели» уже не действует (это когда надо было ждать, чтобы пять дней температура воздуха не поднималась выше +8 градусов), то батареи могут стать горячими даже в первых числах октября.

В принципе коммунальные службы находятся в состоянии готовности с середины сентября. Это такая точка отсчета перед стартом. И капитальный ремонт внутренних систем теплоснабжения в многоквартирных домах к этому времени тоже стараются завершить. Как и основную часть других сезонных работ.

О том, как движется к финишу программа капитального ремонта этого года, рассказали на недавней встрече с журналистами заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга Алексей Бородуля и генеральный директор Фонда - регионального оператора капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Санкт-Петербурга Денис Шабуров.

По их словам, к середине сентября в домах, где в этом году ремонтировали внутренние системы теплоснабжения, работы были выполнены на 95 процента. Денис Шабуров объяснил, почему не на все сто:

- Задержка произошла в четырех домах, причин тому две: где-то пришлось долго уговаривать собственников квартир пустить ремонтные бригады, где-то в зданиях отсутствует так называемое техническое подполье. Поэтому, чтобы переложить трубы центрального отопления нижнего розлива, необходимо вскрывать полы в помещениях, в том числе жилых. Люди не сразу соглашаются на это, выдвигают различные условия, поэтому процесс замедляется.

Специалисты пояснили, что во время ремонта инженерных систем теплоснабжения происходит демонтаж старой системы, затем монтируются трубы верхнего и нижнего розлива, главный подающий стояк и стояки по лестничным клеткам, после чего производится монтаж стояков в квартирах и меняются радиаторы отопления. В каждом случае готовится индивидуальный проект.

Для квартир используют трубы из ПВХ, радиаторы, естественно, новые и современные, также применяются технологии, которые повышают энергосберегающий эффект. В тех домах, где это возможно, собственникам предлагают установить систему погодного регулирования, в квартирах на приборы отопления уже три года ставят теплорегуляторы. По словам Алексея Бородули, в прошлом году смонтировали около семидесяти индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), в этом году - примерно столько же.

КРЫША - НЕ МЕСТО ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ

Кровельные работы, которые тоже относятся к сезонным, завершены на 87 процентов. Там, где они еще продолжаются, главное - сама крыша - уже готово. А сейчас ведется установка противопожарных дверей на чердаках, устройство слуховых окон, вентиляционных каналов, засыпка пола керамзитом. Примерно на двадцати объектах в Невском, Калининском и Красногвардейском районах произошла смена подрядчиков: те, кто выиграл конкурс изначально, не справились или не успели уложиться в плановые сроки и им на помощь пришли «передовики». По словам генерального директора Фонда капремонта, к 25 сентября они должны завершить основную часть работы.

Приводить в порядок исторические здания особенно ответственноФото: Александр ГЛУЗ

При ремонте кровель большое внимание уделяется чердакам. Именно от них зависит, будут зимой нависать над головами прохожих сосульки или нет.

- В 2015 году применялась технология теплого чердака с использованием пленки, содержащей алюминий, - объяснил Денис Шабуров. - Начиная с 2016 года на жестких кровлях мы предпочитаем технологию «холодного чердака». Там делается карнизный коньковый продух, и циркуляция воздуха не позволяет образовываться сосулькам. Этот способ в среднем дешевле процентов на пятнадцать по каждой кровле, а эффективность методов сопоставима.

Бывает, что во время ремонта крыш рабочие натыкаются на незаконно установленные мансарды. В центральных районах это не редкость. Что делается в этом случае?

- Фонд капремонта - не правоохранительный орган. Как правило, там уже есть судебное решение, обязывающее человека, который незаконно перепланировал чердак, вернуть все в первоначальное состояние. Просто мы эту часть кровли во время ремонта обходим, потому что там чаще всего уже стоит новое кровельное железо. А если есть разрешение КГИОПа на установку мансарды, то мы оцениваем ее техническое состояние, и если оно хорошее, то ничего не меняем.

В городе на Неве очень популярны прогулки по крышам, фотосессии, даже концерты. Влияет ли это на состояние кровель, на их износ?

- Мы видели следы деформации, но сделали это руферы или туристы, я сказать не могу, - прокомментировал Денис Шабуров. - Мое мнение, которое подкреплено нормативной базой: посторонним людям нечего делать на крышах. Все сотрудники фонда и подрядных организаций, которые там работают, проходят инструктаж по технике безопасности, одеты соответствующим образом, имеют средства индивидуальной защиты, обязательно проходят медицинское обследование и получают разрешение работать на высоте. И то бывают несчастные случаи, когда кровельщики срываются.

А люди, которые праздно выходят на крышу погулять, ничего этого не имеют. Надо говорить об этом чаще. Подобная незаконная деятельность существует до первого серьезного несчастного случая, после которого будет ужесточение порядков. Понятно, что сверху открывается прекрасный вид, но для этого существуют смотровые площадки. Не зря говорят, что правила техники безопасности написаны кровью их нарушителей. И надо предупредить любителей гулять по крышам, что они будут крайне непрезентабельно выглядеть после падения с высоты шестого этажа.

РЕМОНТ ФАСАДА ИЗ ВИНОГРАДА

Техника безопасности важна не только при работе на крыше. В августе произошел несчастный случай при ремонте фасада: несколько человек сорвались с плохо закрепленных лесов, один из них погиб. Обследование строительных конструкций продолжается, обход проводят сотрудники Фонда капремонта и Государственной административно-технической инспекции. Были выявлены случаи несоблюдения правил безопасности. Нарушителей привлекли к административной ответственности, четыре компании оштрафованы, работы приостановили до устранения замечаний.

- В среднем в день обходим десять фасадов, - уточнил Денис Шабуров. - Выяснилось еще одно нарушение. Как правило, когда мы заключаем контракты, требуем от подрядной организации предоставить список работников с указанием их допуска к работе на высоте, данных медицинского обследования, наличием средств защиты и так далее. А на практике столкнулись с тем, что на объекты выходили совсем не те люди, что были указаны в контракте. Так было в случае с гибелью рабочего на Гражданской улице, 8. Сейчас ведется следствие.

На 95 зданиях ремонт фасадов близок к завершениюФото: Александр ГЛУЗ

Возвращаясь к более позитивным вещам: к ремонту фасадов претензий нет. Из 256 фасадов готовы 90, еще на 95 процесс завершается. Кстати, иногда сдать объект в срок мешает не чья-то нерасторопность, а довольно забавные обстоятельства. Как, например, в Зеленогорске, где ремонтируют фасады целого микрорайона. Но ведь недаром город так называется: там зеленые насаждения повсюду. А тут дикий виноград так оплел стены дома, что пришлось около месяца вести переговоры с жильцами, как сохранить растение. В результате построили дополнительные леса, чтобы перегрузить на них лозу и отремонтировать здание.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Скорее всего, с нового года увеличатся взносы на капитальный ремонт. Ненамного, всего на рубль с квадратного метра. Решения правительства Петербурга еще нет, но вопрос обсуждался на бюджетно-финансовой комиссии Законодательного собрания. Были предложения увеличить как субсидии из городского бюджета, так и взносы граждан. С аргументами в пользу этого шага особо не поспоришь: все в курсе об увеличении налога на добавленную стоимость, в результате чего с нового года автоматически вырастут затраты на приобретение строительных материалов и оплата строительно-монтажных работ. Ну и падение курса рубля в придачу.

Денис Шабуров напомнил, что из бюджета Санкт-Петербурга каждый год в виде субсидий на капитальный ремонт вносится больше денег, чем поступает от граждан. Так, в этом году было изначально запланировано 5,4 миллиарда рублей из казны и 4 миллиарда - взносы собственников. Позже план капремонта был скорректирован, появились дополнительные средства, сэкономленные на торгах и приемке выполненных работ, поэтому к концу года объем финансирования составляет 10,2 миллиарда рублей.