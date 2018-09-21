«Я очнулась вся израненная. А этот псих сказал, что воскресил меня из мертвых»: что рассказала выжившая жертва карельского маньяка

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-21T14:40:00+03:00

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«МАНЬЯК СРЕДИ НАС»

Петрозаводск накануне ночью охватил настоящий страх. В городе орудовал маньяк, убивавший случайных девушек прямо в центре города. Одну из жертв нашли возле студенческого общежития. Вторую неподалеку в парке. Обе девушки были изрезаны ножом. Среди горожан поднялась настоящая паника. Женщины боялись вечером выходить на улицу, а дети ходили только вместе с родителями. Скрывающийся беглец привел к настоящей истерии. Местные стали распускать слухи, что жертв не две, а пять. Из-за этого горожане стали сбиваться в народные дружины и патрулировать улицы. Общежитие, возле которого произошло убийство, горожане и вовсе взяли под охрану.

- У меня есть на данный момент почти 20 человек в команде, - рассказывал один из дружинников. - Еще не помешало бы с десяток. То что, полицейские патрулируют районы, его не остановит. Тут нужна со всем другая тактика.

Подозреваемого искал весь город Фото: соцсети

Страх перед маньяком охватил весь город. Девушки просили своих мужей забрать их с работы поздним вечером.

- Не знаю, как уходить с работы, прошу мужа забрать меня, - жаловалась одна из горожанок. - Весь город боится. Маньяк бегает среди нас. Бог его знает, как идти завтра на работу, когда не знаешь, пойман этот урод или нет. Как детей отпускать гулять? Или вообще просто выпускать одних? От таких нет никакой защиты.

Люди стали собирать информацию обо всех преступлениях в городе. Это только увеличило панику.

- Всего в городе пострадали пять девушек, - писали жители в соцсетях. - Все они находятся в больнице. Но об этом не собираются говорить, чтобы не усиливать страх!

Ориентировка подозреваемого облетела соцсети

«ДЕВЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ПЫТАЛСЯ УБИТЬ СВОЮ ДЕВУШКУ»

Удивительно, но собравшиеся народные дружины все-таки помогли полицейским. Местные жители утверждают, что поймать преступника смогли двое прохожих, заметивших бежавшего в крови мужчину.

- Он бежал весь в крови, сначала на него обратил внимание один мужчина, - рассказывают очевидцы. - Он бросился за ним и скрутил его. Ему на помощь поспешил другой прохожий. Стали расспрашивать его - почему руки в крови? Тот стал оправдываться, что порезался о бутылку. Но ему не поверили и вызвали полицию.

Всего народные дружинники, по словам горожан, задержали за один вечер трех подозрительных мужчин. И один из них оказался настоящим преступником. В убийстве девушек подозревают 28-летнего местного жителя Антона. Именно он оправдывался, что порезался о бутылку.

Парень уже был судим Фото: соцсети

- Мой муж знает Антона больше 10 лет, - рассказала «КП-Петербург» знакомая Антона. - Они раньше были соседями. У парня очень хорошая семья. Мама - врач, а папа работает в коммунальных службах. Но вот их сын очень сильно отличается от своих родителей. Нападать на девушек с ножом он начал уже давно. Впервые это произошло примерно 9 лет назад. Он встречался с девушкой. И когда они вместе отдыхали, он узнал, что та ему вроде как изменила. Он тогда сильно взбесился и исполосовал ей горло ножом. К счастью, она выжила. Антона позже отправили в колонию, если мне не изменяет память, за разбой.

Антон, по словам знакомых, был судим несколько раз. В последний раз освободился из колонии 1,5 года назад. На время он пропал из поле зрения силовиков. Пытался исправиться, но вскоре вновь слетел с катушек. На убийство парень пошел из-за неразделенной любви.

«УДАРИЛ НОЖОМ И СУТКИ ДЕРЖАЛ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ»

Антон, по словам горожан, влюбился в свою молодую соседку. В один момент он решил признаться в своих чувствах. Но девушка только опешила от этого.

- Антон напал на мою сестру, которой всего 16 лет, - рассказывает местная жительница Елена. - Сначала он предложил ей встречаться, но она отказала. И вот что из этого вышло. Он мою сестру сначала придушил, она потеряла сознание. Она очнулась вся в крови у него в квартире. А он ей и говорит: "Я тебя воскресил, порезав сонную артерию". Только, слава богу, что до сонной артерий он не достал. Он пытался воткнуть нож еще в сердце. Но не попал, попал в легкое. Из-за этого она может остаться инвалидом. Он сутки ее продержал у себя изрезанную. Когда он уснул, она нашла свой телефон и позвонила мне. Он услышал это и сбежал. А сестру в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Тело студентки нашли возле общежития

Следователи пока не подтердили и не опровергли нападение на 16-летнюю девушку. Тем не менее, по словам горожан, именно после этого случая Антон решил отомстить всем девушкам за отказ с ним встречаться.

- Мне кажется, он разозлился на девушек и решил, что нас должно быть меньше, - поясняет знакомая Антона Мария. - Хотел истребить нас. Поэтому и стал на всех подряд нападать с ножом.

«УБИТАЯ СТУДЕНТКА ПОМОГАЛА ВОСПИТЫВАТЬ ДВУХ БРАТЬЕВ»

Первой жертвой парня стала 20-летняя студентка медицинского колледжа. Девушка вышла вечером из общежития. Тогда на нее и напали. Преступник полоснул Людмилу по горлу, после чего скрылся. От полученных травм студентка скончалась на месте.

- Люда была очень доброй и веселой, - рассказали "КП" родственники студентки. - Училась в медицинском колледже, подрабатывала летом, чтобы помочь родственникам. У нее много большая и дружная семья: два младших брата и старшая сестра. Очень много друзей было. Она обо всех заботилась. Любила детей, всегда помогала родителям. Сама из деревни, поэтому была простой девчонкой. Все ее очень любили.

Девушка заботилась о своих младших братьяхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девушка мечтала стать медиком и завести семью. Люда ждала своего возлюбленного из армии. Горожане поначалу даже подумали, что это именно бойфренд мог расправиться со своей пассией.

Но вскоре местные наткнулись на вторую жертву. Изрезанную 27-летнюю сотрудницу агентства недвижимости нашли в парке, в часе ходьбы от студенческого общежития. Девушка была еще жива. Ей вызвали "скорую". Но спасти красавицу так и не удалось.

- Александра была очень скромной и культурной, не думаю, что она стала бы с кем-то ссориться, - поясняет подруга Саши. - Скорее всего, она просто подвернулась ему под руку. Сама Саша мечтала о семье и детях. Мужа у нее не было.

Сотрудницу агентства недвижимости нашли изрезанной в паркеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, после первого убийства парень, как оказалось, вызвал себе ... такси. Его опознал водитель машины, который отвозил его с места преступления. Сейчас задержанный уже дает показания. Если подтвердится, что он причастен к обоим преступлениям, то Антону грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

«НИЧЕГО НЕ МОГУ СКАЗАТЬ»

Сам задержанный пока не может объяснить свой поступок.

- Ничего не могу сказать, - ответил Антон на вопрос, что стало причиной убийства. На допросах парень опускает голову и пытается не смотреть на следователей.

Врачи не смогли спасти девушкуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя дает показания об обстоятельствах совершенных им преступлений, - поясняют в СКР. - Проводятся дальнейшие следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Вечером 19 сентября 28-летний мужчина напал с ножом на 20-летнюю девушку возле общежития медколледжа, а на следующей день – на 27-летнюю девушку в центре Петрозаводска. От полученных телесных повреждений обе потерпевшие скончались.

Подозреваемый в убийствах девушек.

Следователи призывают, если вы стали жертвой задержанного, или знаете что-то о его других преступлениях, обратитесь в СКР по телефону: 8 (8142) 59-25-55.

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