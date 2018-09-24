«Алая книга» архитектуры Выборга

СЕГОДНЯ 11:49 2018-09-24T12:21:25+03:00

В пылу охраны исторических зданий одни объекты ремонтируют чересчур усердно, а о других - забывают Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ

17 регулярный квартал. Так называемый квартал Сета Солберга – купца, который в 1906-ом разместил между улицами Красноармейская, Красина, Сторожевой башни и Крепостная свой лакокрасочный завод. Здесь стояли семь зданий XVIII – начала ХХ века в стилистике неоготики и неоромантизма, шесть из них находились под охраной. Пять лет назад квартал снесли. В масштабах Старого Выборга, который умещается в квадрат 500 на 550 метров, это все равно, что оставить Петербург без Старо-Невского.

Семь исторических зданий решили снести потому, что с одного якобы упало два кирпичаФото: Олег ЗОЛОТО

– Сижу с сыном. Звонят: «Квартал сносят!», – вспоминает журналист, исследователь Выборга Андрей Коломойский. – Это было невозможно представить. Хватаю сына, которого не с кем было оставить. Прибегаем. Первое, что вижу, – здоровенный экскаватор, который выкорчевывает четырехметровые блоки фундамента уже обрушенного здания. Кидаюсь к машинисту экскаватора, спрашиваю, что происходит. Появляется «хозяин» и сразу объясняет, как именно будет сейчас меня убивать и этим экскаватором закапывать. Созываю коллег. На следующий день вандалы выставляют охрану. Экскаватор продолжает работать.

Сооружения пережили войны, революции и тяжелое заводское оборудованиеФото: Олег ЗОЛОТО

Вскоре власти города «успокаивают»: исторический квартал решили снести потому, что с одного из зданий якобы упало два кирпича. А это небезопасно и для горожан, и для гостей города. Поэтому на снос памятников срочно нашли 19 миллионов рублей. Теперь от них остались огрызки фасадов и фундаментов да кое-где металлические балки.

Сейчас квартал законсервированФото: Олег ЗОЛОТО

– После перестройки здания пустовали и рушились: недобросовестные покупатели рассчитывали их перепродать, но не сумели этого сделать и бросили их, – А в советские годы здесь размещался завод «Электроинструмент». Это отчасти спасло здания: их не снесли, перекрытия укрепили железобетонными конструкции, ведь нужно было ставить тяжелое оборудование. Планировкой пожертвовали, но фасады сохранили.

Четыре года квартал стоял в руинах. Минувшим летом все, что осталось, законсервировали за 25 миллионов рублей. На восстановление, о котором теперь говорят власти региона, придется найти два с половиной миллиарда.

БАШНЯ БЕЗ ЧАСОВ

Чуть дальше по Крепостной – Старый кафедральный собор, построенный в начале XV века на месте сгоревшей деревянной церкви и освященный во имя Девы Марии и святого Олафа. Считается, что здесь похоронен Микаэль Агрикола, человек, который принес в северную Европу Реформацию Лютера, перевел Библию и фактически изобрел финскую письменность.

Храм, который за свою долгу историю побывал и католическим, и лютеранским, и православным, в последний раз разрушили в 1939-ом. От собора – объекта культурного наследия народов России федерального значения – остались лишь стены, которые по-хорошему надо бы законсервировать, да Часовая башня, одна из главных доминант города.

Колокольня укрыта от взоров прохожих после первой реставрации в преддверии второйФото: Олег ЗОЛОТО

Вот ею занимаются усердно. Правда, началась суета лишь после того, как в 2014-ом по нижнему ярусу, «четверику», прошла трещина.

– Башню обследовали и написали, что нужно сделать, среди прочего, каменные полы балконной части. Вот только здесь нет ни того, ни другого, – отмечает Коломойский. – А чтобы изучить, как крепко здание стоит, предлагалось вырыть три шурфа два на два на три метра. Не учли одного: башня построена на голом гранитном валуне, этим и уникальна. Часы и колокол (подаренный Екатериной Второй. – Прим. ред.) в предметы охраны включить забыли.

Старый кафедральный собор был построен в начале XV векаФото: Олег ЗОЛОТО

Бумаги на проект реставрации того, чего нет, подписывал заместитель министра культуры Пирумов, которого по «делу реставраторов» уже осудили за мошенничество и теперь арестовали снова.

– Выбрали компанию, которая должна была законсервировать башню, – вспоминает Коломойский. – Фирма укутала ее лесами, забила трещину обломками кирпича и уехала. В башне стали селиться бездомные, лазать дети. Часы потихоньку разбирали на сувениры. Правоохранители уже выяснили, что три из четырех миллионов рублей, выделенных на консервацию, украдены. Но компанию так и не нашли.

Сторожевая башня тоже переживает ремонтФото: Олег ЗОЛОТО

Часы, сердце Выборга, по своей инициативе восстановил и запустил одиннадцатиклассник Иван Першин.

К 2017-му планировали отреставрировать три главных башни Выборга: Часовую, Олафа и Ратуши. Но ни один объект до конца в порядок не привели. Пока в Сторожевую вставляют пластиковые окна, Часовая укрыта от взоров прохожих после первой реставрации в преддверии второй.

СГОРЕВШИЙ ДОМ-ЖЕМЧУЖИНА

Горестный символ Выборга, где бездомные греются в позабытых зданиях-памятниках, – сгоревший Дом Говинга на Крепостной. Шведский архитектор Карл Сегерштадт построил его в 1903-1904 годах по заказу книготорговца Виктора Говинга. На первом этаже располагалась книжная лавка, остальные занимали постояльцы. С этого сооружения начался отечественный северный модерн, расцветший в центре Петербурга.

В советское время здание, оставленное финнами, заполнили коммуналки, а внизу открылся гастрономФото: Олег ЗОЛОТО

– Говинг хотел не просто построить красивое здание, но и заботился о его будущих жителях, – объясняет Коломойский. – Полы и двери из ценных пород дерева, ограждения ручной ковки, изысканные декор и остекление, в каждой квартире – камины, причем ни одного повторяющегося. Во дворе – сквер. Дом стал жемчужиной Выборга.

И жемчужина не ветшала. Фасад дома покрыли особой штукатуркой с мелкой гранитной крошкой, которая давала цвет, поэтому в краске не было нужды.

Сейчас здание вновь продали, частично разобрали верхний этажФото: Олег ЗОЛОТО

В советское время здание, оставленное финнами, заполнили коммуналки, а внизу открылся гастроном. К концу века дом признали аварийным, расселили и продали под гостиницу. Но отельеры, не готовые ко все новым требованиям администрации и бюрократии, бросили затею.

Здание пустовало, ветшало. Народ нервничал. Наконец, власти вернули памятник регионального значения себе и взялись за его спасение.

– Составили опись предметов охраны: лепнина, остекление, двери, ограждения – все, до дверных ручек, а одновременно стали искать инвестора, – вспоминает Коломойский. – Но прежде чем покупатель вступил в права, из здания пропали кованые ограждения, камины, декоративные элементы. До сих пор богатства Дома Говинга распродают на «Авито».

В День молодежи торец памятника торжественно украсили граффитиФото: Олег ЗОЛОТО

27 июня 2009-го Выборг отпраздновал День молодежи. Под эту дату торец памятника торжественно украсили граффити. А к следующему утру дом сгорел.

– По словам свидетелей пожара, сначала на чердаке раздались два громких хлопка, а потом в лестничный пролет хлынула горящая жижа, – отмечает специалист. – Здание занялось сверху донизу и горело всю ночь. К утру рухнуло все, от кровли до подвала.

До сих пор богатства Дома Говинга распродают на «Авито»Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас здание вновь продали, чтобы вновь привести в порядок. Новый хозяин частично разобрал верхний этаж.

Дом генерала-лейтенанта Теслева на улице Северный Вал сейчас примерно в том же состоянии, что Дом Говинга до пожара. Подохранное здание, стоящее на морском фасаде города, сгорело 13 июля 2014-го. Буквально за день до этого дом передал местным властям предыдущий владелец, Минобороны. Сейчас памятник законсервирован. Слышно, как вниз на ограждения падают куски фасада.

ПЛОЩАДЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Соборная площадь – место контрастов: примыкающая к снесенному кварталу на Крепостной, она выглядит вполне ухожено. Но некоторые выборжане видят в свежевыкрашенных зданиях потерянные памятники.

Главный объект площади – Спасо-Преображенский собор, заложенный по указу Екатерины Великой в 1786-ом, – за последние 18 лет пережил две масштабных реставрации.

Соборная площадь - целый комплекс памятниковФото: Олег ЗОЛОТО

– В первом случае специалисты вручную пропитывали историческую штукатурку растворами. Во втором ее просто срубили вместе с лепниной и сделали заново, – сообщает Коломойский. – Вторую реставрацию, на которую потратили более миллиона евро, начали, когда по первой еще не истек гарантийный срок. То, что мы видим сейчас, напоминает исторический вид, но, конечно, уже не оригинал.

Дворец наместника стоит в лесахФото: Олег ЗОЛОТО

Через похожую реставрацию сейчас проходит сосед собора, Дворец наместника. Резиденцию принца Вюртемберг-Штутгартского возвели по указу его шурина – Павла Первого. Дворец ознаменовал присутствие здесь российской государственной власти.

Еще в 1960-ом Дворец вместе с хозяйственными постройками признали объектом культурного наследия, а в 2015-ом прописали комплекс как «исторически ценный градоформирующий объект».

– Всю штукатурку срубили до кирпичей, – вздыхает Коломойский. – Нынешняя лепнина – просто гипс, который не имеет отношения к тому, что здесь было, ни по форме, ни по содержанию.

Срубить историческую лепнину и «украсить» фасад гипсовыми заготовками проще. Но правильно ли?Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще больше от ремонтников досталось служебному корпусу дворца: здание увеличило этажность вдвое.

– Надстроили второй этаж. Окна какие-то заложили, какие-то прорубили. Со стороны площади пристроили крыльцо. Что-то рыли под зданием. Выкорчевывали сад во дворе, – перечисляет специалист. – Комитет по культуре признал эти работы запрещенными. Надстройка портит не только сам памятник, но и охраняемую городскую панораму. Но превращение в веселенький теремок почти завершено.

Служебный корпус дворца увеличил этажность вдвоеФото: Олег ЗОЛОТО

Кто ведет работы и по чьему проекту, установить правоохранителям не удалось. А позже выяснилось, что перепланировку памятника обосновали эксперты.

– Причем обосновали задним числом. Обидно. Рядом был театр, который сильно пострадал в войну и не сохранился: попала авиабомба. Но эти-то объекты пережили и войны, и революции, – констатирует Коломойский. – Теперь оба здания невосстановимы.

НЕКРЕПКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Восточно-Выборгские укрепления, или Батарейную гору, в 1863-1870-х годах построил герой Крымской войны, генерал и один из великих фортификационных архитекторов Эдуард Тотлебен. Военный инженер прославился фортификациями Севастополя, Николаева, укреплением обороны Кронштадта, Киева, Очакова, Керчи, Одессы.

– На территории России подобных сооружений больше нет. Это уникальный образец архитектуры, – отмечает Коломойский. – Специалисты высоко оценивают арочные кирпичные кладки, а сооружения отличаются не только эффективностью, но и особенной красотой.

Батарейную гору после революции не чинили ни разуФото: Олег ЗОЛОТО

В лучшие времена огромные укрепления били недругов из почти двухсот орудий. Сейчас рвы заросли высокой травой и кустарником, а на капонирах (сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям. – Прим. ред.) ставят мангалы. При этом фрагменты стен, которые помнят и русских, и финский, и советских солдат, в неплохом состоянии, стоит лишь избавить из от корней деревьев, которые раздвигают валуны и кирпичи. Но с революции укрепления не восстанавливали ни разу.

Один из двух пороховых погребов буквально рассыпалсяФото: Олег ЗОЛОТО

– Фортификационное открытие Тотлебена было в том, что он предложил строить не гигантские крепости, а оборудованные остроконечными капонирами конструкции, – объясняет Коломойский. – При утрате одного угла противник попадал под обстрел соседних. Для транспортировки военных и боеприпасов конструкции соединяли рвами и подземными ходами.

До наших времен дошли и два пороховых погреба с вентиляционными башенками, вырубленные в гранитных скалах. Но, хотя оба построены в одно время и находятся в 20 метрах друг от друга, разница видна издали: один погреб рассыпается по кирпичикам.

В лучшие времена огромные укрепления били недругов из почти двухсот орудийФото: Олег ЗОЛОТО

– В 2010-ом, когда здесь был центральный парк культуры и отдыха, его руководитель сдал колесо обозрения и другие аттракционы в металлолом как ненужные и устаревшие. Туда же попала и свинцовая кровля одного из погребов, – делится специалист. – Каждые полгода прихожу сюда и вижу, как погреб разрушается: вода попадает и замерзает, кладка лопается, а потом мокнет дальше.

ПАРК, РАЗРУБЛЕННЫЙ ПОПОЛАМ

Когда-то парк на горе Папула был частью имения Карла Кнутссона Бунде, будущего короля Швеции. В середине XV века он подарил владения на гранитном холме монастырю доминиканцев. А спустя полтора столетия здесь расположилось общегородское пастбище.

Лишь в XIX веке по плану стокгольмского садового архитектора Вильгельма Рюдберга главный садовник города Карл Матиас Рамстрем разбивает ландшафтный парк. Большую часть создали на деньги благотворителей.

Через Папуль проложили ЛЭП и шоссеФото: Олег ЗОЛОТО

Главный архитектор Выборга Уно Ульберг построил здесь безалкогольный ресторан, а книготорговец Виктор Говинг под впечатлением от романа «Война миров» спроектировал башню, с которой был виден весь город. В Папульском парке тренировался девятикратный олимпийский чемпион, обладатель наибольшего количества олимпийских медалей (12) в истории легкой атлетики Пааво Йоханнес Нурми.

После войны вернуться к лучшему своему состоянию парк так и не смог. А в 2016-ом прямо через него проложили линию электропередач и шоссе. Охраняемый парк попросту разрубили пополам.

Ландшафтная композиция стояла на скалеФото: Олег ЗОЛОТО

– Вырубили несколько гектаров парка. Эти просеки даже из космоса видны..., – вдыхает знаток Выборга. – Несмотря на обещание не проводить взрывные работы, снесли скалы вместе с находящимися на них средневековыми постройками. Это то же самое, что проложить шоссе через Старый Петергоф.

Как единое целое парк потерянФото: Олег ЗОЛОТО

Вырубку и взрывы обосновали экспертизой, которая признала парк не памятником, а достопримечательным местом, где дозволяется строить хоть металлургический завод. Одним из доводов в пользу перекройки стала нарушенная тропиночная сеть.

– Сейчас трудно понять, как это выглядело раньше, – подытоживает краевед. – Как единое целое парк потерян. И это уже не исправить.

Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выборгская крепость: От святого Олафа до «Тайного дома»

Выборг – единственная в России средневековая крепость, которая дошла до нас в сравнительно неплохом состоянии. Город, вобравший в себя историю нескольких государств, признан историческим наследием федерального значения. На него тратят миллиарды. Но Выборг славится на весь мир не только архитектурными красотами, но и их состоянием. Оно критическое (подробнее)

Реставратор Выборга: «Система толкает на то, что невозможно сделать качественно и вовремя»

Почему Выборг лежит в руинах? Ответ обычно начинается с исторического экскурса: мол, с чего бы нынешним хозяевам тратить деньги и силы на память о предшественниках? Но среди возможных есть и более прагматичные причины (подробнее)