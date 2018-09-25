2018-09-25T20:36:56+03:00
Новости компаний

В России появится уникальный селфи-маршрут по Калининграду

Совсем скоро самый западный город России откроется для жителей и туристов с необычной стороны
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«МегаФон» вместе с популярными блогерами создает уникальный селфи-маршрут по Калининграду. В начале октября новый маршрут появится на карте города благодаря калининградским блогерам, а также их питерским коллегам, которые специально приедут 22 сентября протестировать лучшие места для селфи, а заодно поделятся снимками в сторис с подписчиками. По итогам голосования среди интернет-пользователей будет создан рейтинг городских локаций и записан аудиогид, доступный в бесплатном приложении izi.TRAVEL.

«Новый экскурсионный маршрут по Калининграду не оставит равнодушными ни туристов, ни коренных жителей. Каждая остановка на новом селфи-маршруте появится только после строгого отбора и наверняка станет местом притяжения сотен и тысяч людей. А мы позаботились о том, чтобы каждый абонент с помощью скоростного мобильного интернета мог прямо во время прогулки поделиться интересными снимками и впечатлениями о городе с богатой историей», — рассказывает Кермен Манджиева, директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон».

НА ЗАМЕТКУ

Онлайн-голосование пройдет по семи номинациям:

- место для свидания;

- место для идеального пикника;

- лучшая городская панорама;

- лучший вид на море;

- лучшее место андеграунда;

- самое современное место: Калининград - город будущего;

- место для встречи заката.

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