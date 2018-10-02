2018-10-02T19:11:06+03:00
Происшествия

После трагедии в антикафе в Северной столице проверят подвалы

А родственникам погибших Максима и Андрея выплатят по два миллиона рублей
Елена БЕЗГОДОВА
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После трагедии в Смольном приняли решение направить на ремонт сетей дополнительных полтора миллиона рублей.После трагедии в Смольном приняли решение направить на ремонт сетей дополнительных полтора миллиона рублей.Фото: Артем Килькин
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ЗАТОПИЛО МОЛНИЕНОСНО

Трагедия в антикафе «Типичный Питер», где из-за прорыва трубы погибли двое молодых парней, до сих пор оставляет больше вопросов, чем ответов. Например, почему 20-летние Максим и Андрей так и не успели выбежать на улицу?

- Труба, которую прорвало, была диаметром 300 миллиметров. К тому же, в ней было высокое рабочее давление. Вода хлынула в помещение очень быстро и мгновенно затопила его полностью, - говорит генеральный директор компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко.

По его словам, аварийная бригада примчалась на Измайловский уже через двадцать минут после ЧП.

ТЕМА ДНЯ. Прорыв трубы на Измайловском убил двух молодых парней

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- Отключить трубу молниеносно невозможно, - объяснил Стренадко. - Пока перекрывали, за это время размыло землю около дома и залило кафе.

Антикафе затопило в считанные минуты Фото: Артем Килькин

Антикафе затопило в считанные минутыФото: Артем Килькин

Сейчас следователи проверяют планировку помещения: могли ли посетители быстро выбежать на улицу в случае ЧП? А коммунальщики, тем временем, готовятся отправиться в рейд по другим подвалам, чтобы проверить их состояние. А для владельцев «подземных» помещений подготовили памятку о том, как следить за безопасностью посетителей.

ЕЖЕДНЕВНО ПО ДЕСЯТЬ АВАРИЙ

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Кризис системы теплоснабжения - в городе нужно срочно менять половину всех труб

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Но самый главный вопрос, конечно, о состоянии теплосетей в городе. Ранее мы уже писали о том, что срок службы прорванной трубы закончился еще год назад, но у коммнальщиков просто не хватило денег на ее замену. Вместо этого срок службы продлили до 2020 года. Увы, но такая ситуация в Петербурге не редкость. Коммунальные сети сильно изношены.

Последствия прорыва трубы Фото: Артем Килькин

Последствия прорыва трубыФото: Артем Килькин

- На один километр теплосетей приходится примерно два дефекта. Каждый день – порядка десяти аварий, - говорит председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

После трагедии в Смольном приняли решение направить на ремонт сетей дополнительных полтора миллиона рублей. Правда, погибших Максима и Андрея это уже не вернет.

КСТАТИ

Родственникам погибших выплатят компенсации.

- Предусмотрены следующие размеры страховых выплат: два миллиона рублей в случае смерти потерпевших и не более 25 000 рублей в качестве возмещения расходов на погребение, - рассказал пресс-секретарь «Теплосетей Санкт-Петербурга» Дмитрий Шарунов.

Еще больше материалов по теме: «Смертельный прорыв трубы на Измайловском проспекте в Петербурге 28 сентября»

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