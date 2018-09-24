2018-09-25T09:59:00+03:00
Общество

Юбилейный сезон в театре «МимИГРАнты» открывается 5 октбяря

Стартует он со спектакля «Коза»
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Откррытие юбилейного ХХХ сезона в театре «МимИГРАнты»Откррытие юбилейного ХХХ сезона в театре «МимИГРАнты»
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Граждане и гражданки! Внимание! Сейчас будет важная политинформация!

Ударим спектаклем «Коза» 5 октября по Петрограду и откроем юбилейный ХХХ сезон в театре «МимИГРАнты»!

Запоминаем новое место встречи, оно изменению не подлежит: Большой пр., В.О., д.83 (ДК Кирова, 4 этаж), м. Василеостровская.

А 7 октября ждем представителей любых сословий и классов на премьеру детского спектакля «Братец Лис и Братец Кролик»!

Театралы всех стран, объединяйтесь в «МимИГРАнтах» на Большом пр. В.О. - 83!

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