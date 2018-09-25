Пациентка элитной клиники в центре Петербурга умерла после липосакции

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-25T13:59:28+03:00

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В погоне за точеными формами петербурженка погибла, едва очнувшись после визита к пластическому хирургу. 12 сентября женщине сделали липосакцию, а на следующий день пациентка скончалась.

– По факту смерти пациентки клиники пластической хирургии ведем проверку, – сообщил «Комсомолке» старший помощник руководителя ГСУ СК по Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов.

Женщина обратилась в частную клиникуФото: СОЦСЕТИ

По данным «Комсомолки», даму оперировали в центре Петербурга, в частной многопрофильной «клинике премиум-класса с отличной репутацией на рынке медицинских услуг». У клиники несколько отделений по городу, которые предлагают услуги не только пластических хирургов, но и докторов разного профиля.

Отделение, где случилась трагедия, позиционируют как «уникальное учреждение с новыми современными технологиями». Там хвастают не только индивидуальным подходом к каждому пациенту, но даже дизайнерскими палатами. Стоимость липосакции начинается от 25 тысяч рублей, но это без учета многочисленных обследований, расходников и обширного «сервиса».

Жертва коррекции фигуры – 43-летняя Антонина Д. На страничках женщины в соцсетях – улыбчивой, симпатичной, с нормальной фигурой – теперь зловеще выглядят последние записи о том, что «жизнь так коротка» и что «никогда не знаешь, где окажешься вечером»…

Чета открыла свою инвестиционную компанию в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

Несколько лет назад Антонина перебралась в культурную столицу из Башкирии вместе со своим супругом, 51-летним Андреем. У четы есть дочь, сын и внучек. На родине супруги занимались бизнесом в сфере торговли. Но с переездом в престижный район Петербурга они занялись консультированием по вопросам коммерческой деятельности и создали инвестиционный фонд. Судя по документам, руководить компанией, на сто процентов принадлежащей Андрею Д., стала его невестка.

На своем сайте фонд предлагает открыть инвесторам личный кабинет и умножить доходы едва ли не всеми доступными способами: в обиходе компании имеется даже криптовалюта. При этом в сети встречаются нелестные отзывы. Проект называют «логовом лжи», его создателей – мошенниками.

Родные Антонины о трагической ситуации говорить не в силах. Клиника от комментариев отказалась.

– Любое хирургическое вмешательство в организм – это риск, и чем обширнее оно, тем риск больше, – отметил хирург высшей категории одной из государственных клиник Петербурга. – Клиника эта, действительно, очень известная, серьезная. Скорее всего, у пациентки были сопутствующие патологии, что вполне возможно в таком возрасте. Кроме того, в пластической хирургии пациентам предлагают на подпись такие информированные согласия, чтобы трижды перестраховаться.

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