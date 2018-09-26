2018-09-26T13:03:54+03:00
Звезды

Мама Бузовой: «Почему мусульманам можно иметь по пять жен, а моей Оле нельзя пятерых мужей?»

Шоу «Замуж за Бузову» продолжается, участников осталось пятеро
Мила БУКЕ
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Мама Ольги Бузовой приехала на съемки проекта "Замуж за Бузову", чтобы помочь дочери сделать правильный выбор.Мама Ольги Бузовой приехала на съемки проекта "Замуж за Бузову", чтобы помочь дочери сделать правильный выбор.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Уже пять серий певица Ольга Бузова ищет свою любовь в шоу «Замуж за Бузову», и гарем ее тает от серии к серии. Так, к концу очередного выпуска, участников осталось всего пятеро, и мама артистки, Ирина Александровна, приехала на проект, чтобы познакомиться с возможными зятьями и помочь дочке сделать правильный выбор.

- Я была на съемках один день и влюблена во всех, кто там был, - заявила Ирина Александровна в интервью «КП» - Петербург». - На данный момент они говорят, что они ее любят и очень достойно себя ведут, мне этого достаточно. Для меня главное, что мой ребенок улыбается и глаза у нее горят, а ведь до шоу такого не было.

А Ольга и впрямь расцветает от мужского внимания день ото дня. Свидания, подарки, а в пятой серии участники и вовсе провели весь день на кухне, готовя свои фирменные блюда для любимой под руководством Ирины Александровны.

- Мне сказали выбрать одного, но они такие красивые и молодые, - сетует будущая теща. - Почему нельзя оставить всех пятерых? Почему мусульманам можно иметь пять жен, а моей Оле нельзя пятерых мужей?

Мама певицы считает, что это естественная ситуация, когда мужчины добиваются женщину.

- Меня всегда бесило шоу «Холостяк». У нас и так женщина ниже плинтуса воспринимается, а тут 20 красавиц и умниц добиваются одного мужчину. Почему женщины стоят в очереди? А вот шоу «Замуж за Бузову» - это правильное шоу. Это проект, где настоящее мужчины – охотники добиваются женщину, ухаживают, борются за нее.

Мама для Ольги Бузовой - самая главная поддержка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мама для Ольги Бузовой - самая главная поддержка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А без борьбы и, правда, не обошлось. Все в настоящих русских традициях, хоть действо происходит и в Италии: веселье, застолье, а потом и драка. В пятой серии 34-летний участник Валентин Коробков - бизнесмен из Читы, решил отстоять свою честь и сцепился сразу с тремя участниками шоу «Замуж за Бузову». Все дело в том, что те обвинили Валентина в неискренности. Чем закончится эта история, узнаем в следующей серии, а пока и сама Бузова раздосадована этой ситуацией.

- Спасибо ТНТ за ту красоту, которую вы устраивали для меня и претендентов на мое сердце, - написала артистка в своем инстаграм. - Но как же мне стыдно за некоторых участников. Вместо благодарности, что два месяца для вас делали все, одевали, кормили, поили, все придумывали, вы говорите, что это сериал, и оказывается вам отведены были «роли». Даже участницы шоу «Холостяк» не позволяли себе разводить такую грязь после проекта. А ведь некоторые из вас еще не покинули его. А теперь представьте, каково мне? Я ведь за любовью шла...

В ТЕМУ

Мама Ольги Бузовой Ирина Александровна считает, что надо создавать такие шоу не только с молоденькими участниками.

- Необходимо приглашать женщин разного возраста, - заявила она. – Это ведь очень интересно, как мужчина ухаживает после тридцати, а после сорока? Это уже совсем другая аудитория.

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