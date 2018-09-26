Мама Бузовой: «Почему мусульманам можно иметь по пять жен, а моей Оле нельзя пятерых мужей?»

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-26T13:03:54+03:00

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Уже пять серий певица Ольга Бузова ищет свою любовь в шоу «Замуж за Бузову», и гарем ее тает от серии к серии. Так, к концу очередного выпуска, участников осталось всего пятеро, и мама артистки, Ирина Александровна, приехала на проект, чтобы познакомиться с возможными зятьями и помочь дочке сделать правильный выбор.

- Я была на съемках один день и влюблена во всех, кто там был, - заявила Ирина Александровна в интервью «КП» - Петербург». - На данный момент они говорят, что они ее любят и очень достойно себя ведут, мне этого достаточно. Для меня главное, что мой ребенок улыбается и глаза у нее горят, а ведь до шоу такого не было.

А Ольга и впрямь расцветает от мужского внимания день ото дня. Свидания, подарки, а в пятой серии участники и вовсе провели весь день на кухне, готовя свои фирменные блюда для любимой под руководством Ирины Александровны.

- Мне сказали выбрать одного, но они такие красивые и молодые, - сетует будущая теща. - Почему нельзя оставить всех пятерых? Почему мусульманам можно иметь пять жен, а моей Оле нельзя пятерых мужей?

Мама певицы считает, что это естественная ситуация, когда мужчины добиваются женщину.

- Меня всегда бесило шоу «Холостяк». У нас и так женщина ниже плинтуса воспринимается, а тут 20 красавиц и умниц добиваются одного мужчину. Почему женщины стоят в очереди? А вот шоу «Замуж за Бузову» - это правильное шоу. Это проект, где настоящее мужчины – охотники добиваются женщину, ухаживают, борются за нее.

Мама для Ольги Бузовой - самая главная поддержка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А без борьбы и, правда, не обошлось. Все в настоящих русских традициях, хоть действо происходит и в Италии: веселье, застолье, а потом и драка. В пятой серии 34-летний участник Валентин Коробков - бизнесмен из Читы, решил отстоять свою честь и сцепился сразу с тремя участниками шоу «Замуж за Бузову». Все дело в том, что те обвинили Валентина в неискренности. Чем закончится эта история, узнаем в следующей серии, а пока и сама Бузова раздосадована этой ситуацией.

- Спасибо ТНТ за ту красоту, которую вы устраивали для меня и претендентов на мое сердце, - написала артистка в своем инстаграм. - Но как же мне стыдно за некоторых участников. Вместо благодарности, что два месяца для вас делали все, одевали, кормили, поили, все придумывали, вы говорите, что это сериал, и оказывается вам отведены были «роли». Даже участницы шоу «Холостяк» не позволяли себе разводить такую грязь после проекта. А ведь некоторые из вас еще не покинули его. А теперь представьте, каково мне? Я ведь за любовью шла...

В ТЕМУ

Мама Ольги Бузовой Ирина Александровна считает, что надо создавать такие шоу не только с молоденькими участниками.

- Необходимо приглашать женщин разного возраста, - заявила она. – Это ведь очень интересно, как мужчина ухаживает после тридцати, а после сорока? Это уже совсем другая аудитория.