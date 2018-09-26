Сексолог о феминистках, которые обливали хлоркой мужчин: Их акция - идиотизм!

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-26T15:25:02+03:00

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В соцсетях не утихают страсти вокруг скандального ролика, который выложила петербургская активистка Анна Довгалюк. Девушка с подругами провели в подземке Северной столице смелую акцию. В течение недели они ездили в метро и следили за мужчинами, как они сидят. Если ноги какого-то пассажира были расставлены шире, чем им хотелось бы, они выливали на него хлорку из бутылки. Причем, жидкость они старались расплескать мужчинам между ног. За сутки ролик на ютюбе посмотрели уже миллион раз, и многие зрители с уверенностью заявляют, что съемки - постановка! Уж слишком спокойно некоторые реагируют на обливания: продолжают мирно спать или просто стыдливо опускают глаза.

Но феминистки добивались одного: они хотели привлечь внимание общественности к проблеме менспрейдинга (это когда мужчина в общественном транспорте сидит с раздвинутыми ногами, стесняя остальных пассажиров).

Насколько реальна проведенная феминистками акция в метро Петербурга – неясно. Но в любом случае, как отметили большинство зрителей видео, девушки переборщили. В этом уверена и известная петербургская феминистка Белла Рапопорт. По ее мнению, менспрейдинг, может, и доставляет неудобства дамам, но есть и более серьезные проблемы, на которые активисткам следовало бы обратить внимание.

"Раздвинул ноги? Получи!".

- Обливать нужно тех, кто за задницу хватает девушек в транспорте! - считает Рапопорт. – Может, это видео сделано, чтобы дискредитировать феминисток. Я, к сожалению, этих активисток, не знаю – у нас даже общих друзей нет, хотя в среде активисток многие связаны. Мне лично было неприятно смотреть это видео.

В свою очередь сексолог Лев Щеглов уверен, что мужчины занимаются так называемым менспрейдингом неосознанно. И совсем не для того, чтобы смутить или обидеть рядом сидящих женщин.

- Мужчины так садятся из двух соображений – во-первых, удобно. Учитывая, что молодежь последние десятилетия носит обтягивающие джинсы. Во-вторых, бессознательный язык тела говорит что это - вызов, это поведение вожака у человекообразных. Но вся эта акция - абсурд и идиотизм.

Специалист не исключает, что из-за выходки девушек некоторые мужчины могли получить психотравму. Но и это еще не все! Есть мнение по поводу случившегося и у врача-дерматолога Марият Мухиной. Медик предупреждает, что пострадавшим теперь могут преследовать фантомные боли и спазмы.

- Все зависит от того, какая доза была разведена в воде. Но это может вызвать у мужчин и уретрит, и раздражение… Может быть и посттравматический синдром. Мужчине может померещиться, что его кислотой облили. То, что сделали девушки – недопустимо!