Георгий Полтавченко снят с поста губернатора Петербурга

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-03T19:14:53+03:00

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Только что стало известно о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который возглавлял регион с 2011 года, отправлен в отставку. Владимир Путин, который сегодня посетил Северную столицу, предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.

Теперь временно исполнять обязанности губернатора станет полпред президента в Северо-западном федеральном округе - Александр Беглов.

Георгий Сергеевич Полтавченко родился 24 февраля 1953 года в Баку. В 1960 году его семья переехала в Ленинград, где он и окончил школу. Политическая карьера Полтавченко началась в 1990 году, когда он был избран депутатом Ленинградского областного Совета.

Слухи об оставке Полтавченко начались сразу же после его назначения на столь высокий пост. Разговоры о том, что его снимут были и в этот приезд главы государства.

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