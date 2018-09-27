Очередная любовница Краско: «Сколько вы мне заплатите, если я скажу, что все ток-шоу - подстава?»

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-27T18:56:59+03:00

Молодая жена Ивана Краско Наталья пока не отказывается от участия в скандальных ток-шоу. Фото: Александр ГЛУЗ

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То что, происходит на Первом канале с семейством актера Ивана Краско смело можно назвать продолженем «Дома-2». В эфир вышли уже три передачи про звездный гарем Ивана Ивановича, и каждый новый выпуск идет по лихо закрученному сюжету. Как оказалось - выдуманному сценаристами.

Иван Краско обосновался в программе «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым в той самой студии, где «невозможно соврать». Именно в ней молодые любовницы актера наперебой рассказывали все более невероятные истории, что с ними творится на самом деле.

Любовному треугольнику Краско на главном телеканале страны посвятили сразу несколько выпусков ток-шоу.Фото: Первый канал

Одна из них про то, что Иван Иванович разводится со своей 28-летней супругой Натальей Шевель, так как нашел себе новую пассию Юлию Кичемасову. Последняя, кстати, спит и видит, как выйти замуж за 88-летнего актера и нарожать ему кучу детишек. В программе даже показали кадры романтических прогулок новоиспеченной пары, поцелуи и посиделки в ресторане. И история эта была бы складной, если бы герои не выдавали себя сами же! Сразу после эфира Кичемасова позвонила в редакцию «КП» - Петербург» и предложила рассказать уже нам, как все было на самом деле. За «небольшое» вознаграждение.

СКАЗАНО. Юлия Кичемасова: я готова рассказать правду, но мне нужны деньги 00:00 00:00

- Мне Первый канал не заплатил обещанных денег, но я бы за денежку, которая меня устроит, дала бы вам интервью, - без тени смущения заявила девушка. Корреспондент «КП» поинтересовался, что за информация у нее для нас, на что услышал:

- Если я вам расскажу, что все на шоу подставлено, сколько вы мне заплатите? – не успокаивалась Кичемасова. - На Первом канале мне сказали, что если я буду разглашать информацию, мне будет стоить это два миллиона.

Юлия Кичемасова утверждает, что ей не заплатили за шоу, в котором она выложилась на все 100 процентов!Фото: Первый канал

Корреспондент чуть трубку не выронила, услышав какие гонорары платят героям ток-шоу на Первом канале. Так или иначе, но за такие деньги многие в нашей стране согласятся примерить на себя образ героя-любовника или влюбленных нимфеток.

- Мне нужны деньги на реабилитацию, на меня напал неизвестный, - продолжала интриговать девушка.

«Неизвестным» Кичемасова называла Наталью Шевель. Это мы поймем, посмотрев следующий выпуск очередного ток-шоу с их участием. Иван Иванович, к слову, в этой серии уже не принимал участия.

СКАЗАНО. Иван Краско о своем участии в телевизионных ток-шоу 00:00 00:00

- Я просил их не делать этого, - тяжело вздыхает Краско. - Навязали мне эту Юлю, якобы она моя возлюбленная. Конечно, я ее не знал до съемок ток-шоу. Увидел перед шоу, когда нам нужно было сделать подсъемы для передачи. Тогда меняя попросили быть с ней понежнее.

Как утверждает артист, это постановочная съемка. До этого он "возлюбленную" Юлию никогда не видел.Фото: Первый канал

В итоге Иван Краско был крайне разочарован итоговым сценарием и всем выпуском шоу «На самом деле» со своим участием. Говорит, переборщили.

- Редакторша чуть в обморок не упала, когда я сказал, что я их разоблачу, - рассказал актер. - Дурь такая, что дальше некуда.

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