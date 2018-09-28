Парни оказались в ловушке: Погибшие вернулись в кафе, чтобы забрать куртки, когда на них хлынул кипяток

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-28T13:34:44+03:00

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Во дворе дома номер 20 на Измайловском проспекте с самого утра работает спецтехника и коммунальщики. Они разгребают последствия ночной трагедии – здесь из-за прорыва трубы с кипятком погибло двое парней. Они сварились заживо, оказавшись в ловушке.

Картина жуткая – в огромной воронке, в которой все еще дымится кипяток, застряло две машины. Рядом спасатели протянули ограждающую ленту и просят жильцов быть осторожнее – не дай бог асфальт начнет проваливаться и в других местах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/670834" frameborder="0"></iframe> Прорыв кипятка на Измайловском проспекте: в подвале в кафе заживо сварились два человека.

20-летние Андрей и Максим со своей подругой Настей оказались в эту роковую ночь, 28 сентября, в эпицентре прорыва трубы. Пришли в антикафе, что находится в подвале дома на Измайловском проспекте. А в 03.30 с черного входа в заведение стал поступать кипяток. Парней и девушку через главный вход в антикафе немедленно вывел администратор.

- Но парни вернулись обратно, чтобы взять куртки. На улице было холодно, - рассказал администратор Руслан Мамонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/670868" frameborder="0"></iframe> Последствия прорыва трубы с кипятком в Петербурге.

Как только они вошли внутрь – их накрыло кипятком.

Этот подвал и залило кипятком. Вода хлынула с черного входа.Фото: Артем Килькин

Тела Андрея и Максима спасатели нашли около 4 утра, когда кипяток из кафе откачали.

- Никаких криков не было, я проснулся от воя сирены, - рассказал «КП-Петербург» жилец дома Юрий Юров. – Увидел прорыв, что машины в воронке оказались. А уже после узнал, что двое парней погибли.

Андрей (справа) и Максим погибли в кафе, залитым кипятком.

Юрий вспоминает: антикафе в подвале открылось здесь не больше года назад. Молодежь была завсегдатаями заведения. Правда, обстановка там хоть и современная, но уж очень много лабиринтов внутри.

- После прорыва трубы у нас в доме тоже отключили отопление. Немного от всего страшно – выдержит ли наш дом? Не смоет ли? Хотя трубу прорывает у нас не в первый раз – год назад тоже самое было, только вода холодная и без таких последствий.

Виновных в трагедии установят следователи – они уже работают на месте. Правда, чтобы войти внутрь, они надевают специальные защитные костюмы, сапоги, маски. Центральный вход в антикафе огорожен специальной лентой, а стекла в подвальное помещение выбиты – оттуда все еще идет пар.

Дмитрий Шарунов пресс-секретарь «Теплосети»: труба была 92-го года 00:00 00:00

Кстати, в «Теплосетях» отметили: материальную помощь семьям погибших компания окажет.

- Наша ответственность в данном случае застрахована, поэтому весь ущерб, который нанесен владельцам автотранспорта, будет возмещён в полном объеме, - завили в «Теплосетях». – Труба, которую прорвало, установлена в 1992 году и все диагностические мероприятии проводились. Завершились они в августе.