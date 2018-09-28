Трубу, которую прорвало в Петербурге, проверяли в августе

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-28T16:02:12+03:00

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Новые подробности трагедии, которая произошла в центре Санкт-Петербурга. Напомним, из-за прорыва трубы на поверхность вышла горячая вода, подмыло асфальт во дворе дома на Измайловском проспекте. Сразу две машины, припаркованные под окнами, провалились в огромную яму, завязли колесами в асфальте еще две. Кроме того, вода залила подвал, в котором находится кафе. В ту ночь оно было открыто для посетителей, вмиг хлынувший кипяток просто не оставил шансов на спасение, погибли два молодых человека.

Сейчас сразу несколько служб выясняют причины этой трагедии. В предприятии, которое обслуживает этот дом, создана комиссия по расследованию. Уголовное дело завел следственный комитет, проверку начала и прокуратура Адмиралтейского района.

Коммунальщики сообщили, что трубу проверяли в августе, гидравлические испытания перед началом отопительного сезона в этом районе прошли успешно. Однако срок ее службы уже прошел. Труба 92 года выпуска. По всем нормам, ее должны были заменить еще год назад.

- Всего в Петербурге около 7750 км тепловых сетей, - рассказал замгенерального директора по правовым и корпоративным вопросам ГУП «ТЭК СПб» Даниил Карпин. – Большую часть обслуживает наша организация, почти все остальное – «Теплосети». Срок эксплуатации труб – 25 лет, свыше уже нельзя. Отмечу, что сетей, которые находятся в эксплуатации больше этого срока, довольно много. У нас - 22%. А у «Теплосетей» в два раза больше – 45 %. И все эти трубопроводы необходимо заменить, они изношены.

Проблему необходимо решать, и в Смольном об этом знают. Еще в 2016 году разработали схему, которую нужно провернуть в несколько этапов. Санкт-Петербург будет постепенно выкупать акции АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в собственность, чтобы появились деньги на замену труб. Тех средств, которые собирают с населения по тарифам, недостаточно. Кроме того, должно произойти слияние двух предприятий, которые дают тепло в городе. Планировалось полностью завершить процесс в этом году, однако он растянулся.