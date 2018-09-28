Прокуратура начала проверку по факту прорыва трубы с кипятком в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:06 2018-09-28T12:40:22+03:00

Прокуратура начала проверку по факту прорыва трубы в Петербурге Фото: Артем Килькин

Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, что произошло в ночь на пятницу на Измайловском проспекте [фото, видео]

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К расследованию обстоятельств трагедии подключилась прокуратура и начала проверку по факту смертельного прорыва трубы в Санкт-Петербурге. Напомним, ЧП произошло в ночь на 28 сентября на Измайловском проспекте, 20 - прямо среди ночи прорвало трубу горячего водоснабжения. В образовавшуюся воронку попали два транспортных средства. Водой с черного подтопило кафе, в котором в ту ночь были посетители, погибли два человека.

- Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проводит проверку соблюдения требований закона при содержании теплосетей, - сообщили корреспонденту "Комсомольская правда" - Санкт-Петербург в прокуратуре. - По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Две машины провалились под землю после прорыва трубы с кипятком.Фото: Артем Килькин

Коммунальщиков вполне могут привлечь по уголовному кодексу, ведь по их недосмотру погибли люди. Два 20-летних парня, которые отмечали праздник в кафе в том самом доме на Измайловском. Следственный комитет уже завел уголовное дело.