Прокуратура начала проверку по факту прорыва трубы с кипятком в Петербурге
К расследованию обстоятельств трагедии подключилась прокуратура и начала проверку по факту смертельного прорыва трубы в Санкт-Петербурге. Напомним, ЧП произошло в ночь на 28 сентября на Измайловском проспекте, 20 - прямо среди ночи прорвало трубу горячего водоснабжения. В образовавшуюся воронку попали два транспортных средства. Водой с черного подтопило кафе, в котором в ту ночь были посетители, погибли два человека.
- Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проводит проверку соблюдения требований закона при содержании теплосетей, - сообщили корреспонденту "Комсомольская правда" - Санкт-Петербург в прокуратуре. - По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Две машины провалились под землю после прорыва трубы с кипятком.Фото: Артем Килькин
Коммунальщиков вполне могут привлечь по уголовному кодексу, ведь по их недосмотру погибли люди. Два 20-летних парня, которые отмечали праздник в кафе в том самом доме на Измайловском. Следственный комитет уже завел уголовное дело.
Видео с места трагедии во дворе дома на Измайловском проспекте, где прорвало трубу.
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