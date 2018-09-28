«В этом городе вы не умрете от голода»:«Бургер Кинг» выпустил кощунственную рекламу в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:07 2018-09-28T18:48:04+03:00

Бургер Кинг выпустил в Петербурге очень странный лозунг: «В этом городе вы не умрете от голода». Фото: СОЦСЕТИ

И, видимо забыл о том, что в городе на Неве во время блокады от нехватки еды погибли миллионы

Изменить размер текста: A A

Сеть фаст-фуда «Бургер Кинг» уже не в первый раз «играет» с рекламными лозунгами, но, похоже, в этот раз, перешла все границы. На Невском проспекте в Петербурге гость из Америки 42-летний Иван Мильчин встретил промоутера в футболке сети – на ней в фирменном стиле ресторана была надпись «В этом городе вы не умрете от голода». Парнишка в кепке раздавал прохожим листовки.

- Я встретил этого промоутера, - рассказал «КП-Петербург» Иван. - У меня корни русские, но так как я носитель английского языка, сразу понял, что написано на футболке. Это очень странный для Ленинграда слоган.

Иван рассказывает: его отец пережил дни блокады. 14-летним мальчишкой он встретил войну и на всю жизнь запомнил ужасы осажденного Ленинграда. Рассказывал о войне и своим детям, которые в 70-х годах родились в Нью-Йорке.

- Конечно, я знаю многое о войне, знаю о блокаде. Поэтому меня и возмутил слоган, - признается Иван.

О шокирующей для Санкт-Петербурга рекламе американец рассказал друзьям. А те опубликовали снимок в соцсетях.

- А как вам, петербуржцы? Поведёте своих детей в БК? Теперь не только корону дадут, но, может, и майку подарят - будет повод поговорить о войне. Расскажете, что в январе 2019 - 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. 632 253 человека погибли от голода. Но город выстоял, ваши деды и прадеды победили и теперь у вас есть «Бургер кинг», - написали друзья Ивана.

Как ресторан быстрого питания решился на подобный рекламный ход – загадка. Но в пресс-службе сейчас уверяют, что футболка с такой надписью официально не использовался в Санкт-Петербурге. Майки с этим слоганом, который «Бургер Кинг» переводит как «С нами не пропадешь», одевали волонтеры летом в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу.

- Мы проводим проверку и, если обнаружим кого-то в Санкт-Петербурге в такой футболке, обязательно потребуем утилизировать, так как это несогласованное с нами использование бренда, - сообщили в «Бургер Кинге». - Эта акция не имела ничего общего с историческим контекстом. На приведенных в социальных сетях макетах виден русский перевод английского фразеологизма – «С нами не пропадешь», который, очевидно, ничего общего с историей не имеет. Более того, этот макет был сделан не для Петербурга.

В свою очередь ФАС уже сообщило, по признакам нарушения «Закона о рекламе» в отношении «Бургер Кинг» решается вопрос о возбуждении административного дела.