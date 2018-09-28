Адвокат Александр Добровинский: Думаю, суд примет во внимание, что сценарий разводов у футболиста Кержакова повторяется

СЕГОДНЯ 20:29 2018-09-28T20:40:32+03:00

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Эпопея с женами Александра Кержакова длится уже ни один год. Ну, не везет лучшему бомбардиру в истории «Зенита» с женщинами. Три брака, трое детей и на подходе третий скандальный развод. И чем дальше, тем драматичней сюжет. 25-летняя Милана Кержакова тоже оказалась «наркоманкой» и по наигранному сценарию, со слов девушки, Александр также планирует лишить ее родительских прав на их общего сына Артемия, которому сейчас 1,5 годика. Милана не видела малыша уже несколько месяцев и решила отстаивать свои права через суд.

- Больше я не буду ведомой тряпкой, слишком много я уже потеряла, – пообещала Милана.

И в этой борьбе девушка будет не одна - ее защитником выступает звездный адвокат Александр Добровинский.

- Я считаю, что когда ребенку полтора года, он должен быть с мамой, - объяснил свою позицию Добровинский. - И мне кажется, что вряд ли судейство со мной не согласится.

Но, как показывает практика, это не всегда так. Например, в 2015 году Александр Кержаков выиграл одно дело по опеке над общим сыном Игорем у своей второй жены Екатерины Сафроновой, которая, кстати, тоже была «наркоманкой».

- Я думаю, что суд примет во внимание тот факт, что эта история повторяется, - пояснил адвокат. - Я бы хотел привлечь Екатерину в качестве свидетеля.

Добровинский с самого начала этой истории поддерживал Милану и уже делал заявления о том, что причиной скандала являются пресловутые деньги и нежелание футболиста Кержакова делиться. Якобы, когда еще был жив отец Миланы - влиятельный петербургский сенатор Вадим Тюльпанов, Кержаков перевел крупную сумму на счет жены, но когда отношения испортились, потребовал их обратно, угрожая забрать сына.

- Этот финансовый вопрос, отмечу, разрешился в пользу Александра, - рассказал "КП-Петербург" адвокат.

Тем не менее, после возращения Миланы из Таиланда, куда футболист отправил ее на два месяца приходить в чувства, а также после успешно разрешенного для него финансового вопроса, бомбардир так и не разрешает ей видеться с ребенком.

- Милана так и не видела ребенка, даже в присутствии Александра, - с грустью заключает Добровинский. - Закон говорит, что родители имеют одинаковые права, до того момента, пока этот вопрос не решен в суде. Его действия противоестественны. Мы обратились в суд, и я думаю, получим все права на ребенка.

Однако бывшая жена Кержакова Екатерина Сафронова обивает пороги судов с 2015 года. Именно тогда футболист получил постановление о нахождении их общего ребенка с ним.

- Сына я не вижу, так как Александр не хочет идти на контакт ни со мной, ни с крестными, ни с органами опеки, которым он обещал, что мать будет видеть своего ребенка, - впервые рассказала "КП" Сафронова. – И прошу заметить, что Александр работает в Москве, а отнятые им дети находятся в Санкт- Петербурге с нянями.

Так получилось, что Добровинский защищает всех женщин Кержакова. На снимке он с Екатериной Сафроновой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как призналась бывшая жена Кержакова, в течение трех лет она борется за своего сына, но, к сожалению, законодательство не решает такие вопросы быстро.

- Как мать я полностью поддерживаю и понимаю Милану, но если у них получится договориться мирно, это самое лучшее решение, - искренне говорит Сафронова. - Более того, полтора года назад мы как-то виделись с Миланой и я ей, помню советовала как раз не подписывать с Сашей никаких бумаг о месте жительства своего ребенка. Когда она недавно вернулась из Таиланда, Александр опять попросил ее подписать их, но, как она говорит, вспоминла мои слова и не стала этого делать.

Кержаковы поженились три года назад и долгое время считались одной из самых счастливых звездных пар.

Со слов Екатерины, Добровинский действительно выходил с ней на связь и хотел привлечь в качестве свидетеля в суде. На данный момент они ведут переговоры об этом.

- Милана мне позвонила и попросила меня встретиться, затем она пригласила меня в гости, - поделилась Сафронова. - Я приняла приглашение. После знакомства с ее мамой, бабушкой и братом, я поняла, что они стали заложниками той же самой ситуации, в которой находилась в свое время и я.

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