Петербургские депутаты предлагают лицензировать квесты

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-29T18:55:43+03:00

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Полтора года назад на квесте «Портной» бутафорский маньяк рассек петербурженке ногу топором. А этой весной квест «Голодные игры» закончился для молодой участницы сложным переломом позвоночника: девушку не выдержал канат. Организатор опасных игр получил условный срок.

Петербургские депутаты квестами напуганы, хоть по экстремальным развлечениям и не ходоки. Парламентарии беспокоятся о здоровье – физическом и психическом – подростков, главных любителей квестов. А потому предлагают вогнать «пугательную» индустрию в рамки.

Законопроект, подготовленный депутатами Денисом Четырбоком и Александром Ходосоком, внесут на рассмотрение коллег в начале следующей недели. Документ вводит понятие квеста: «интеллектуальное развлекательное мероприятие, проводимое в помещении, покидание которого участниками невозможно до решения поставленных организатором задач посредством применения умственных или творческих способностей».

Авторы предлагают установить общие требования безопасности к самим квестам и помещениям, в которых их проводят. Еще одно потенциальное новшество – ограничение возраста посетителей: на квесты хотят пускать только с четырнадцати лет.

– Квесты сейчас находятся на пике своей популярности, и чем острее ощущения, тем больше они привлекают людей, особенно подростков. Некоторые организаторы в погоне за новыми оригинальными задумками и вовсе забывают про соблюдение каких-либо границ. Дети хотят оценить свои возможности, преодолеть страх, посмотреть на реакцию сверстников, но иногда такие походы на безопасные, казалось бы, игры заканчиваются в больнице, – говорит Денис Четырбок. – Мы не выступаем против квестов. Мы хотим, чтобы такие развлечения проводились в рамках закона и были безопасными для всех участников.

Проект закона коснется только Петербурга. Но в планах выступить с федеральной инициативой, которая обяжет устроителей квестов получать лицензию.

На сегодня центром квестов в России стала Москва. Там уже несколько лет действует Национальная ассоциация участников квестиндустрии. Объединение ввело стандарты безопасности и этический кодекс. В рекомендациях прописали не только определение «квеста», но и понятия «экшн-игра», «перформанс», «иммерсивный квест-театр».

Стандарты безопасности разрешают иметь в реквизите топоры и бензопилы. Но только ненастоящие, муляжи. А вот возраст клиентов каждый организатор устанавливает для себя сам.

– Ажиотаж вокруг травм на квестах сильно преувеличен: в подавляющем большинстве случаев причина – несоблюдение игроками правил техники безопасности, а недобросовестных организаторов на рынке сегодня не больше десяти процентов, – считают в ассоциации.– При этом лицензирование убьет отрасль целиком, оставив на арене лишь бездушные потоковые квест-комнаты с громкими названиями.