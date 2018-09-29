В Петербурге выбрали пятнадцать лучших учителей страны

СЕГОДНЯ 22:11 2018-09-29T22:18:57+03:00

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Имена пятнадцати лучших педагогов России озвучили вечером в субботу, 29 сентября, в Петербурге. На берегах Невы проходит федеральный этап конкурса «Учитель года 2018». Накануне «Комсомолка» побеседовала с участниками и удостоверилась, что учитель – это не профессия: это дело жизни.

МАТЕМАТИК ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Лучшим учителем культурной столицы в этом году стал 34-летний математик из «тридцатки» Олег Ренев.

Досье:

Олег Вадимович Ренев, 34 года

Преподаватель математики в Санкт-Петербургском губернаторском физико-математическом лицее №30

Окончил СПбГУ в 2006 году

Педагогический стаж – 13 лет

В числе наград – Почетная грамота Министерства образования и науки России, 2016 год

Хобби: интеллектуальные игры, иностранные языки, путешествия, футбол

Урок жизни

Трудно поверить, но когда-то у первого математика города были нелады с алгеброй. Более того, углубляться в уравнения и формулы он не собирался: больше тяготел к гуманитарным наукам.

– Подумывали литератором стать?

– Может, когда-нибудь еще и стану! – смеется Ренев.

Родители Олега Вадимовича – инженеры, мама окончила физико-математическую школу в Ярославле. А потому математика сопровождала будущего педагога с самого детства.

– Мы с родителями решали какие-то задачки, обсуждали что-то математическое или околоматематическое, – вспоминает учитель. – Я учился в хорошей школе в Калининском районе Петербурга, и учился хорошо. Но мама настояла на переводе в «тридцатку». Сам я тогда не очень-то был настроен на это, сомневался. А теперь очень ей за это благодарен.

Путешествие - тоже образованиеФото: Олег ЗОЛОТО

В первое время в лицее было трудно.

– Даже двойку по алгебре получил, – признается Ренев. – Видимо, отвлекся на восторг по поводу новой школы, которая меня поразила, и это сказалось провалом. Но потом все встало на свои места.

Становиться педагогом юный математик и не думал. Но на пятом курсе он вернулся в родной лицей на педпрактику. И все перевернулось.

– Это случилось буквально за считанные минуты, когда я впервые вошел в класс как учитель, – улыбается Олег Вадимович. – Один урок потребовался на то, чтобы понять: я на своем месте.

Математическая «династия»

В родной школе Ренева-учителя встретили радушно. Коллеги спешили помочь молодому специалисту «стать человеком».

– Сначала было непонятно, куда во время урока девать руки: они просто мешали, – рассказывает педагог. – Потом стали очень болеть ноги: видимо, от волнения я много ходил по классу. Следом сдался голос. К счастью, психологически комфортно было сразу.

Главным наставником молодого учителя стал коллега, тоже математик, Владимир Леонидович Ильин. Он стал Учителем года в 1998-ом. В школьные годы математику Реневу преподавал ученик легендарного Ильина, Алексей Андреевич Третьяков.

– Владимир Леонидович воспринял меня, словно внука, – делится Ренев. – Он принял участие в моей судьбе и действительно многому научил. Эти первые два года работы в школе были потрясающими во многом благодаря нему. Я бывал на его уроках, общался с ним за чашкой чая, даже как-то раз на рыбалку ездили.

Олег Вадимович уже воспитал себе коллег-математиковФото: Олег ЗОЛОТО

В январе 2008-го Владимира Леонидовича не стало. Но его дело есть кому продолжить. Уже три года в лицее математику преподает… «правнук» легендарного учителя.

– Мой ученик стал моим коллегой, и это приятно, – улыбается Ренев. – Главные мои достижения – достижения моих учеников. Самое большое удовольствие – когда кто-то из них что-то делает лучше, чем я: интереснее решает задачу, выигрывает олимпиаду, которая мне так и не покорилась, оканчивает школу с одними пятерками.

За 13 лет практики Ренев успел выпустить несколько одиннадцатых классов как классный руководитель. Последний получил аттестаты год назад.

– Когда стал работать методистом, времени перестало хватать, пришлось от классного руководства отказаться, – вздыхает Олег Вадимович. – Ведь, чтобы быть хорошим классным руководителем, нужно над этим серьезно работать.

«Победы я люблю!»

Параллельно с работой в школе учитель получил второе высшее образование: выучился на менеджера.

– Учиться, учиться и учиться – это правильная стратегия, – объясняет Ренев. – Чтобы понимать, как устроена школа, нужно что-то знать и про управление образованием. Это интересно. Кроме того, вдруг однажды я и практикой в этом деле займусь.

В прошлом году Олег Вадимович стал методистом по математике всего Василеостровского района Петербурга, вошел в состав предметной экзаменационной комиссии. А потому времени на увлечения – футбол и путешествия – остается еще меньше.

Когда-то Ренев думал, что он гуманитарий. Но жизнь распорядилась иначеФото: Олег ЗОЛОТО

– Бывают интересные профессиональные путешествия по России. Участвовал и в программе обмена с США, – рассказывает Ренев. – Путешествия – это то же образование. Находясь в своей скорлупе, трудно чему-то научиться. Надо выходить из зоны комфорта, ездить в новые места, бывать в новом окружении, узнавать новое о людях, о жизни.

Но все прошлое лето Ренев посвятил подготовке к конкурсу. Одному к битве лучших педагогов страны подготовиться невозможно, так что работали целой командой.

– Победа в региональном этапе? Это было чертовски приятно! – улыбается Ренев. – Что уж тут говорить, победы я люблю. Хочется сказать, что вся жизнь меня готовила к этому. Но на самом деле это серьезный командный труд. Коллектив стал помогать мне, как тогда, 13 лет назад. А теперь, чувствуют, поддерживает и весь Петербург.

Дословно:

Из эссе Олега Ренева на тему «Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас (Эрнест Легуве)»:

«Жизнь – не квадратное уравнение, ее задачи часто не подразумевают только правильного или неправильного ответа. Между «да» и «нет», между добром и злом, светом и тьмой есть бесконечное множество промежуточных положений. Количество координатных осей определяет размерность пространства. Жизнь многомерна и удивительна, и, чем дальше, тем интереснее искать в ней свои координаты».

«Лучший способ научить детей обходиться без нас, то есть научить их быть самостоятельными и независимыми в своих решения, – это научить их быть лучше нас».

АСТРОНОМ ИЗ МОРДОВИИ

Александр Шипелкин представил на федеральном этапе конкурса республику Мордовия. В родной сельской школе он преподает физику, астрономию и ОБЖ

Досье:

Александр Анатольевич Шипелкин, 38 лет

Преподаватель физики, астрономии и ОБЖ в средней общеобразовательной школе села Гумны, республика Мордовия

Окончил МГУ имени Огарева в 2001 году

Педагогический стаж – 16 лет

Хобби: робототехника, волейбол, настольный теннис, игра на балалайке

Мечтая о звездах

– Астрономией я начал увлекаться, когда еще сам был школьником, – рассказывает Александр Анатольевич. – Космонавтом стать не мечтал: мечтал космос изучить. Запоминал созвездия, планеты. Меня это так завлекло! В школе был телескоп, и вечерами мы приходили к учителю астрономии и физики смотреть на звезды. Теперь ребята приходят уже ко мне, и мы снова смотрим в телескоп по вечерам.

Шипелкин окончил школу в девяностых, когда страна лежала в руинах. Будущий педагог тогда с головой ушел в информатику. Поступил на физический факультет Мордовского госуниверситета потому, что там был новый компьютерный класс. Дипломную работу тоже посвятил программированию.

– Мысль стать учителем пришла неслучайно: в 2001-ом, когда окончил университет, страна только начинала подниматься с колен. Заводы стоят. А куда идти с моим дипломом инженера? – вспоминает Шипелкин. – Тогда я отправился на курсы и получил педагогическую профессию.

Учительский драйв

Молодого учителя отправили в отдаленное село, в национальную мордовскую школу. Там Александр Анатольевич прослужил пять лет: преподавал математику, физику, информатику.

– Когда пришел, во всей школе было 27 учеников, – рассказывает учитель. – У меня было классное руководство, и мой класс считался одним из самых больших: в нем было целых пять учеников – четыре девчонки и мальчишка. Потом пришел еще один парнишка. Все ребята были активные, а индивидуальный подход к каждому был обеспечен. Педагогика меня завлекла: каждый день что-то новое. До сих пор несу в себе этот драйв.

Свет звезд и тепло крошечной сельской школы в сердце Шипелкина и теперьФото: Олег ЗОЛОТО

Когда школу реорганизовали, Шипелкин перевелся в свою альма-матер в селе Гумны. Там 150 ребят. В последние годы Александр Анатольевич ведет физику, астрономию и... ОБЖ. Мужчин в школе, как водится, немного, а потому пройти курсы и взяться за «мужской» предмет пришлось ему.

– Каждый раз, когда к тебе впервые приходят семиклассники, хочется внести в урок по физике что-то новенькое, интересненькое, – улыбается Шипелкин. – Заинтересовать их сразу, на первом этапе.

«Физика проще!»

Свободного времени у педагога остается мало: Александр Анатольевич живет в деревенском домике, так что после уроков его ждут хозяйство, огород. И трое дочек. Старшей, Даше, двенадцать, она только начинает изучать физику. Средняя, десятилетняя Мария, учится в пятом классе. А младшенькая, пятилетняя Анечка, еще ходит в садик.

Но если выдается свободная минутка, астроном спешит в школьный спортзал. Уже пять лет школа занимает первое место в районной спартакиаде для учителей, и Александр Анатольевич участвует в соревнованиях по легкой атлетике и волейболу.

– Раньше увлекался игрой на гитаре. Сейчас решил освоить балалайку, – продолжает удивлять Шипелкин. – Чем меньше струн, тем проще, но есть своя специфика. Теперь на ежегодных школьных смотрах самодеятельности я играю на балалайке, ребята – на ложках.

Став первым в Мордовии, учитель почувствовал не столько радость, сколько ответственность за всю республику и благодарность к тем, кто его выучил и поддержал.

– На федеральном этапе сначала мы выступали с методическим семинаром перед коллегами, а потом проводили открытый урок, – добавляет Шипелкин. – И первое было страшнее: я не гуманитарий, все эти выступления мне даются с трудом. Физика проще!

АНГЛИЧАНКА ИЗ СЕРТОЛОВА

Молодая учительница иностранных языков Анастасия Поспелова выиграла «приз ученически симпатий» в Ленинградской области.

Досье:

Анастасия Владимировна Поспелова, 32 года

Преподаватель английского и немецкого языков в гимназии города Сертолово в Ленинградской области

Окончила Липецкий государственный педагогический университет в 2008 году

Педагогический стаж – 8 лет

В числе наград – Благодарность Государственной думы России за высокий профессионализм, педагогическое мастерство и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, 2018 год

Хобби: спортивные бальные танцы, волейбол.

Из школы – в школу

С английским Анастасию Владимировну познакомил отец. Он увлекался этим иностранным языком, в доме было полно самоучителей. Вместе с папой маленькая Настя решала упражнения.

– Когда пошла в школу, все мои игры свелись к одной – к игре в школу, – рассказывает Анастасия Владимировна. – Сначала учила кукол, потом начались школьные лагеря, где работала вожатой, затем – дни самоуправления. Хотя я успела поработать и в социальной сфере, и в логистике, и в бухгалтерии, и в отделе кадров, и в юриспруденции, в преподавание тянуло неимоверно. И я вернулась в школу. Об этом не жалею.

Маленькую Настю увлек английским папаФото: Олег ЗОЛОТО

О том, что станет учителем, Поспелова знала всегда. Но вот чему учить, ведь каждый предмет хорош? Когда настало время поступать, Анастасия подумала, что английский – идеальный вариант: он объединяет историю, литературу, географию и многие другие предметы.

– Люблю проводить интегрированные уроки, показывая, что язык – средство общения и получения знаний, – отмечает Поспелова. – Это не слова и заученные диалоги, а живой язык. А я просто помогаю овладеть этим инструментом.

Лидер по натуре

Рожденная в Перми, Анастасия выросла в городке Грязи Липецкой области. В родной школе было всего девять кабинетов, но много уюта и тепла. В Липецке Поспелова окончила иняз и провела свой первый урок. Затем молодая учительница перебралась в Петербург, где встретила будущего супруга, сертоловчанина. И вот, в гимназии в Сертолове, Анастасия Владимировна трудится уже восемь лет.

– Как решилась на конкурс? У меня не было выбора, – улыбается преподаватель. – Я в конкурсном движении очень давно. Мой первый «Учитель года» состоялся в 2012 году, это был окружной этап. От нашей школы никто не хотел участвовать, мне предложили, а я не отказалась. Почему бы нет? Ведь это интересно. Конкурс – возможность развить себя, осознать, чтоб и как ты делаешь, структурировать методы и приемы.

Покорить «Учителя года» Анастасия Владимировна пыталась в 2015-ом. В 2016-ом выиграла районный этап.

– По натуре я лидер, – признается учительница. – Когда соревнуешься, ставишь себе более высокую планку, задаешь новый темп. Но не могу сказать, что воспринимаю соперников как конкурентов, которых нужно разбить в пух и прах: я просто получаю удовольствие от знакомств, познания и самосовершенствования.

«Дополнительный» ученик

Силы на подвиги дают ученики, успехи которых – главная победа Анастасии Владимировны. В 2015-ом Поспелова выпустила свой первый класс, а через год ребята вернулись со словам благодарности.

Силы дает хобби: дважды в неделю после уроков учительница отдается бальным танцам. Приобщает и супруга-инженера. Танцевать Поспелова мечтала с детства. Но начала, только когда привела на хореографию свою дочку Алину.

Малышке уже пять лет. Этот «дополнительный» ученик частенько сидит на уроках английского и немецкого.

– Я ее не заставляю учить английский, но она уже начала интересоваться сама: как это сказать, как то сказать, – улыбается Поспелова. – Сама запомнила названия цветов. Вводим в обиход английские слова и самые элементарные фразы. Как дети учат свой родной язык, так и здесь: это дает разговорный английский, а когда она пойдет в школу, то научится все эти слова писать и читать.

Анастасия Владимировна - опытный конкурсантФото: Олег ЗОЛОТО

Когда мама уехала на конкурс в Петербург, Алина начала рисовать открытку, в подарок за победу или в качестве утешительного приза. К битве педагогов готовились всей семьей: мама отвечала за моральную поддержку, свекровь читала методические семинары, а супруг закупал канцтовары, распечатывал карточки и терпеливо играл роль учеников.

– Всякие трудности бывают в жизни, но меня всегда окружают добрые, понимающие, внимательные люди, – делится Анастасия Владимировна. – Чувствую колоссальную поддержку. Даже если не войду в «пятнашку», не расстроюсь: сюда стоило приехать, чтобы увидеть, насколько богата и масштабна наша страна, насколько прекрасные талантливые люди в ней живут. Мы привыкли критиковать. Но здесь видишь: есть чем гордиться.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА 2018»:

Татьяна Анисимова (Республика Марий-Эл),

Марина Гончарова (Саратовская область),

Алихан Динаев (Чеченская республика),

Игнат Игнатов (Москва),

Илья Казанцев (Псковская область),

Юлия Капалкина (Карачаево-Черкесская республика),

Юрий Клюев (Брянская область),

Екатерина Колесникова (Ханты-Мансийский автономный округ),

Сергей Лебедев (Нижегородская область),

Анастасия Ляховец (Ставропольский край),

Григорий Назаров (Московская область),

Максим Новиков (Свердловская область),

Марина Прохорова (Новосибирская область),

Эмма Сафиуллина (Республика Башкортостан),

Виктория Стафейкова (Республика Карелия).