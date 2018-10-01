25-я юбилейная выставка «Православная Русь 2018» пройдет в ЛЕНЭКСПО

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-01T17:02:58+03:00

Выставка "Православная Русь" пройдет в ЛЕНЭКСПО с 4 по 8 октября 2018 года.

Изменить размер текста: A A

25-я юбилейная выставка «Православная Русь» пройдет в ЛЕНЭКСПО

Выставка «Православная Русь» хорошо известна не только жителям Петербурга. Начавшись в Петербурге в 1995 году, она стала знаковым явлением времени и уже многие годы проходит в разных городах России, став большим всероссийский проектом.

С 4 по 8 октября 2018 года она пройдет уже в 25-й раз в выставочном комплексе ЛЕНЭКСПО. 25 - много это или мало? Для выставочного проекта – много. За эти годы многое случилось в жизни церкви и страны, в жизни каждого из нас. Неизменным осталось желание духовного общения, желание видеть своих близких здоровыми и благополучными, неизменна жажда новых знаний и доброго наставления. Все это могут получить посетители выставки, где собираются близкие по духу люди, куда приезжают представители храмов и монастырей России и других православных стран, где можно купить книги и иконы, подать записки о своих живых и ушедших, где можно услышать мудрый совет батюшки, узнать об истории святых людей и святых мест.

На юбилейную выставку будут принесены святыни из Тихвинской епархии: иконы и ковчеги со святынями святителя Спиридона Тримифунтского и святой Матроны Московской. Ежедневно у принесенных святынь будут совершаться молебны. И это тоже важно - не вдруг доедешь до древних, но все-таки дальних монастырей.

В экспозиции выставки будут представлены книги, иконы, монастырские и художественные сувениры, лекарственные травы и мед, одежда из натуральных материалов. Духовно-просветительская программа и программа «Задайте вопрос священнику» - также традиция выставки.

В экспозиции выставки будут представлены книги, иконы, монастырские и художественные сувениры.

В выставке примут участие 150 экспонентов из 9 стран мира.

Вход на выставку свободный с 11 до 19 часов. ЛЕНЭКСПО, павильон 7.