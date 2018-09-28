Отряд инноваций

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-28T14:48:23+03:00

Биоэлектрический протез, энергоэффективная баня и другие изобретения операторов научной роты - одного из самых молодых и малочисленных формирований российской армии

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ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Шпалерная улица в Петербурге известна множеством обитающих здесь курсантов. Тут расположен один из институтов крупнейшей в России академии тыла. Ведь война - это не только новейшее вооружение и универсальные солдаты! Среди вопросов, которые изучают курсанты этого учебного заведения: как обезопасить расположение войск, как доставить военную технику к месту боевых действий, а затем эту технику заправить.

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (ВАМТО) - одна из двенадцати научных площадок, на базе которых в России организована военная служба для операторов научных рот. Это призывники с высшим образованием, пожелавшие продолжить научную деятельность в статусе солдат.

- Я в аспирантуре не стал бы продолжать учебу, как многие делают, чтобы уклониться от службы, - рассказывает ефрейтор Леонид Горшков. - Мне армия нужна! Есть несколько путей моего дальнейшего развития, и все они начинались со службы в армии и получения военного билета.

Леонид Горшков - один из сорока операторов, которых отобрали в научную роту академии тыла в 2017 году. Удивительно, но, чтобы попасть сюда на военную службу, нужно постараться: конкурс для новоиспеченных выпускников вузов составлял три человека на место!

Ефрейтор пошел служить по стопам отца - тот в свое время окончил военно-инженерное училище на Шпалерной улице, где сегодня дислоцированы казарма и лаборатории научной роты. После - работа в Министерстве иностранных дел РФ и регулярные командировки вместе с семьей за рубеж.

В буднях операторов большая часть времени отдается научной работе под руководством сотрудников научно-исследовательского института. При этом, как и в других формированиях вооруженных сил, с солдатами проводятся занятия по предметам боевой подготовки: физическая, строевая, общественно-государственная, огневая, радиационная, химическая и биологическая защита, изучение общевоинских уставов и другие.

Помимо научной роты, в академии тыла в Петербурге базируются также аналогичные формирования при военно-морской, военно-медицинской академиях, а также военной академии связи. Важные критерии при отборе будущих операторов: высокий средний балл по итогам обучения в вузе и специальность - она должна соответствовать профилю исследовательских работ, проводимых в конкретной роте.

Так, в научную роту ВМФ в 2018 году были отобраны 26 матросов из 100 желающих, и почти половина из них - выпускники Электротехнического университета (ЛЭТИ), Университета информационных технологий ИТМО и Балтийского технического университета (Военмех).

- Выпускников набирают из профильных университетов, - отмечает командир 10-й научной роты майор Максим Гляков. - Наши сотрудники посещают вузы, рассказывают выпускникам про роту. Заинтересованные присылают анкеты, с ними проводится собеседование лично или по телефону.

Шахматы – лучшая разминка для мозга.Фото: Александр ГЛУЗ

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ

Что такое температура минус сорок градусов, ефрейтор Антон Демков знает не понаслышке: в школьные годы вместе с родителями-военно- служащими он жил в поселке Белушья Губа на Новой Земле.

- Бакалавриат я окончил в Северном арктическом университете в Архангельске, магистра получил в Петербурге, в Горном университете. Там начал изучать транспортировку и хранение нефти и газа. В научной роте продолжаю заниматься тем же, - рассказывает молодой человек.

Его проект связан с родной землей. Идея позаимствована у норвежских нефтяников и заключается в снижении затрат на подогрев хранилища для горюче-смазочных материалов (ГСМ) в условиях низких температур.

- Сейчас топливо разогревается паром, а это очень неэффективно. В нашем проекте нефть мы подогреваем с помощью оптоволоконного кабеля, закрытого пластиком. У него очень высокий уровень теплопроводности. В принципе все просто, но у нас в стране пока такое не используется, - отмечает солдат.

Его товарищ Леонид Горшков также увлечен Арктикой. Он занимается разработкой вариантов жилых конструкций для северных широт.

- Сейчас актуально размещение людей в арктической зоне. Борьба за эти территории между странами идет, нужно поддерживать свое присутствие там, и возникает вопрос: как военнослужащих там размещать? - рассуждает ефрейтор.

Сегодня вопрос решен с помощью быстроразвертываемых модулей-контейнеров, между которыми создаются шлюзы для перемещения солдат.

- Но есть недостаток: в случае боевых действий такой домик легко «прошьется» из любого оружия, - отмечает солдат.

Одна из родившихся в 10-й роте идей - делать купольные железобетонные конструкции, которые защитят войсковые подразделения не только от ветра, но и от возможной атаки противника. Автор проекта - ефрейтор Павел Шок. Он разработал генеральный план арктической базы, под куполом которой размещаются жилье, ангары для военной техники и подъемная площадка с лифтом для взлета-посадки вертолетов.

Этот проект пока в стадии разработки, как и сорок других изобретений научной роты материально-технического обеспечения. Одну концепцию за пять лет существования 10-й роты все-таки удалось внедрить в жизнь: сегодня на вооружении российской армии находится зародившийся здесь проект энергоэффективной бани - солдаты сократили расход воды в ней в три раза, а время развертывания - в полтора.

- Также готовится к принятию на вооружение комплекс групповой заправки летательных аппаратов, - с гордостью отметил майор Максим Гляков.

Научные роты – это не только интеллект, но еще и сила.Фото: Александр ГЛУЗ

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ

Каждая научная рота занимается разработками в своей области. Результатами ежегодно делятся на выставке «Армия».

Так, Военно-медицинская академия имени Кирова в 2018 году представила разработку биоэлектрического протеза руки и проект мобильного сейсмографа. Научная рота ВМФ презентовала систему ускорения оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях на море. Операторы научной роты РХБЗ показали противогаз с пуленепробиваемым стеклом, выполняющий также функции шлема.

- Есть проект, мы подаем заявку на патент на полезную модель. Делаем макет перспективного образца техники. Мы можем только инициировать разработку, а будет ли образец выпускаться в промышленных масштабах или нет - зависит от решения Минобороны, - отметил Максим Гляков.

В числе экологических проектов 10-й роты - мобильный завод по переработке твердых бытовых отходов, который помещается в 20-тонном контейнере и удобен для транспортировки.

- Эта система состоит из двух модулей. В один вы складываете мусор: пластик, макулатуру, жестяные и стеклянные банки - все по разным камерам. Между ними свободно перемещается пресс, который брикетирует отходы, - рассказывает рядовой Роман Гольцин.

Концепция мобильного завода переработки отходов родилась в 2017 году - также из-за потребности размещения войск в труднодоступных регионах.

- Второй модуль измельчает и нагревает пластик, - продолжает рядовой. - Если смешать его с абразивным веществом, например с песком, получим штучный строительный материал: хотите стеновые блоки, тротуарную плитку, кровельную черепицу - пожалуйста!

Проект мобильного завода по переработке мусора Роман Гольцин разрабатывал со старшим товарищем Алексеем Тихоновым. Вместе представляли проект на ряде конкурсов, в том числе международном. На выставку «Армия-2018» рядовой Гольцин поехал один: товарищ отслужил свой год и уволился в запас.

- В научных ротах действует преемственность поколений: каждый призыв подхватывает один из проектов тех, кто уже отслужил, - объяснил майор Гляков.

Такая же судьба постигла купольные конструкции ефрейтора Шока, которые ждут своего часа и нового оператора научной роты.

КОМПЕТЕНТНО

Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид БОГДАНОВ:

- Санкт-Петербург обладает уникальным интеллектуальным потенциалом, и неудивительно, что в научных ротах высок процент ребят, призванных из города на Неве. Городское правительство внимательно следит за тем, как складывается служба у молодых петербуржцев. В случае необходимости мы всегда готовы оказать им поддержку. Кстати, у отслуживших в армии петербуржцев с высшим образованием значительно повышаются возможности для поступления на государственную службу.

КСТАТИ

Осенью 2018 года на службу в Вооруженные силы России призовут три тысячи жителей Санкт-Петербурга, в научные роты отправятся только тридцать из них. Кого-то отправят на службу в технополис «Эра» в Анапе - Сколково для российских военнослужащих, открытие которого запланировано на осень 2018 года.

НА ЗАМЕТКУ

Научные роты России

1-я научная рота (Военно-морского флота) на базе Военно-морской академии в городе Пушкине.

Исследует кораблестроение, вооружение и военную технику ВМФ, автоматизацию, информационные технологии флота и технологии обеспечения сетецентрических войн, радиоэлектронные системы, спасение на море и подводные технологии.

2-я научная рота (Военно-воздушных сил) на базе Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в городе Воронеже.

Включает взводы моделирования гидрометеорологических процессов и явлений, развития и совершенствования конструкции летательных аппаратов и авиационных двигателей, а также информационных технологий и радиоэлектронной борьбы со средствами противника и оценки снижения заметности.

3-я научная рота (Войск воздушно-космической обороны) в городе Красногорске (Московская область).

Проводит перспективные исследования и разработки в интересах Войск воздушно-космической обороны.

4-я научная рота при Военном институте (общевойсковом) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск в Москве.

Направления научных исследований включают математическое моделирование процессов прогнозирования и оценки стратегической обстановки, разработку баз данных для информационно-управляющих систем, а также специального программного обеспечения для робототехнических комплексов военного назначения.

5-я научная рота (Сухопутных войск) при Московском высшем общевойсковом командном училище в Москве.

Основные научно-прикладные задачи относятся к области автоматизации сбора и анализа данных, разработки систем помощи принятия решений, создания баз данных и 3D-моделирования.

6-я научная рота (восьмого управления Генерального штаба ВС РФ) при Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С. М. Штеменко в Краснодаре.

Операторы научной роты изучают в том числе усовершенствование методов защиты информации в автоматизированных системах управления ВС РФ, анализ и исследование перспектив развития системы защиты государственной тайны ВС РФ, исследование перспектив развития систем и средств специальной связи.

7-я научная рота (связи) на базе Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге.

Сформирована для решения научно-прикладных задач по совершенствованию системы связи Вооруженных сил.

8-я научная рота (медицинской службы) на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Занимается разработками в области военной медицины.

9-я научная рота (радиоэлектронной борьбы) при Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы в Тамбове.

Проводит научные исследования в области выявления и оценки уязвимости сетей, программного обеспечения и радиоэлектронной защиты информации.

10-я научная рота (материально-технического обеспечения) при Военной академии МТО имени А. В. Хрулева в Санкт-Петербурге.

Оценивает оснащенность войск техническими средствами; изучает применение робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, возможности ремонтно-восстановительных подразделений и подразделений Железнодорожных войск.

11-я научная рота (радиационной, химической и биологической защиты) при Военной академии РХБ защиты имени С. К. Тимошенко в Костроме.

Совершенствует системы обнаружения химического заражения, рецептур специальной обработки, разрабатывает дистанционные спектрометрические средства экологического мониторинга.

12-я научная рота ЦНИИ Минобороны России имени В. А. Болятко в городе Сергиев Посад (Московская область).

Выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в интересах Минобороны РФ и государственной корпорации «Росатом».