«Мне кажется, все будет плохо»: подруга обварившихся в кафе друзей предчувствовала беду

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-28T15:28:11+03:00

За несколько часов до трагедии в Петербурге девушка опубликовала видео, на котором рассказала о предстоящей вечеринке

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Трагедия в антикафе на Измайловском проспекте в Петербурге потрясла всех горожан. Трое друзей: 20-летние Андрей с Максимом и Настя решили устроить спонтанную вечеринку в четверг вечером. Анастасия была в плохом настроении из-за того, что забыла поздравить бабушку с днем рождения. Справиться с депрессией, а заодно и отметить праздник родственницы решили помочь ее друзья. Парни поначалу за компанию с подругой делали себе маски на лицо. А потом решили рвануть в караоке. За несколько часов до этого Настя успела выложить в своих соцсетях видео с предчувствием беды.

«А ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОЕХАТЬ В КАРАОКЕ?»

- Настроение должно было такое, чтобы веселиться, - рассказала девушка на видео. - А сейчас настроение - петь песни и рыдать. Я еще не поздравила бабушку с днем рождения. Я весь день помнила. Как утешать бабушку, говорить, что все хорошо? Я сама не верю в это. Мне кажется, что все будет плохо вечно…

Друзья снимали видео по дороге в караоке

Следующее видео Настя записала уже по дороге в кафе. На нем ребята веселятся и дурачатся.

- Сидела дома, в итоге мы пошли на улицу, - поясняет Анастасия по дороге. - А почему бы нам не поехать в караоке? В последний момент думала, что все, я вымерла. Запаситесь берушами и успокоительным. Вам кердык. Учитывая, как мы поем. Питер окутал осень. Ну, хоть что-то хорошее. Нужно выработать привычку вырубаться на ночь, кроме пятницы и выходных.

Парни опубликовали предсмертное видео

На следующем видео ребята уже дурачатся в том самом кафе, где произошла трагедия. На этом репортаж из кафе прерывается. Девушка резко перестает выкладывать видео. Тогда и произошла трагедия. После прорыва трубы горячего водоснабжения всех посетителей кафе эвакуировали. Но ребята решили все же вернуться в помещение, чтобы забрать куртки. Тогда их и накрыло волной кипятка.

«ХОТЕЛ РАБОТАТЬ В МЕТРО»

Родители погибших парней узнали о трагедии только от «Комсомолки». Мама Андрея долго не могла поверить в трагедию.

- Он ушел гулять и пропал, не сказал мне, куда они собрались, - плачет мать парня Ирина. – Куда увезли его тело, где мне его забирать? Я ничего не знаю. У него ведь были большие планы на жизнь. Он учился в колледже метрополитена, хотел там позже работать… Не могу поверить в произошедшее.

Студент сказала маме, что пошел на прогулку и пропал

Погибший друг Андрея Максим раньше жил в Пскове. Там он учился в техникуме и работал официантом. Получив диплом, парень отправился покорять Петербург. Здесь он хотел найти себе хорошую работу. К слову, Анастасия его землячка. Поэтому ребята всегда гуляли вместе.

- Настя, Андрей и Максим просто отдыхали в тот вечер, - пояснил друг погибших Адам. – Для нас всех их гибель стала шоком. Это ведь был обычный поход в караоке. Что здесь могло быть опасного?

Парень приехал покорять Петербург из Пскова

Сама Анастасия весь день провела на допросе в полиции. До девушки не смогла дозвониться даже обеспокоенная мама.

- Я не знала о трагедии, - призналась мать Анастасии. – Моя дочь в полиции и я не могу с ней поговорить.

Сейчас родственники решают, как и где будут проходить похороны двух погибших друзей.

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Родственникам погибших в Петербурге из-за прорыва трубы будет оказана материальная поддержка (подробности)