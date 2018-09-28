Бывшая жена Кержакова выпила на съемках ток-шоу и собралась подать на Бузову в суд

СЕГОДНЯ 20:11 2018-09-28T21:58:42+03:00

Сафронова: В этом чистилище с непрофессиональными ведущими , участвовать больше не хочу"

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Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова на съемках шоу "Бородина против Бузовой" не выдержала напора, выбежала из студии и, по словам Бузовой, выпивала где-то в закутке.

ВСЕ К ОДНОМУ

Вчера поздним вечером Екатерина ограничила доступ ко всем соцсетям и сменила номер телефона. Как объяснила сама мать одного из детей футболиста, в связи с некоторыми обстоятельствами.

А всего за несколько минут до этого в "Инстаграме" нынешней жены Кержакова, Миланы, появился пост о том, что она разводится и запускает судебный процесс, надеясь отсудить сына Артемия. А также напомнила историю Сафроновой, которую футболист тоже обвинил в наркомании, благодаря чему забрал у нее сына Игоря.

Сериал личной жизни футболиста, его женщин и детей на этом не закончился. Сафронова оказалась в кресле героя шоу "Бородина против Бузовой" - очередного проекта теледолгостроя "Дом-2". Передача была записана заранее, но ее выход на экраны пришелся как раз кстати.

ОТКРОВЕНИЯ БЫВШЕЙ ЖЕНЫ КЕРЖАКОВА

Так звучала тема программы. Началось все с обмена комплиментами и поцелуйчиками между героиней и ведущей Ольгой Бузовой, а закончилось слезами и взаимными обвинениями.

Обсуждать начали личную драму Екатерины - Кержаков обвинил ее в наркозависимости и отобрал сына Игоря. Ребенок живет с мамой футболиста. На программе Сафронова заявила, что все это фикция, никакой наркозависимости на самом деле не было, все шито белыми нитками. Но видеться с ребенком Кержаков не дает.

Однако после скандалов с Миланой Александр возобновил общение с Катей - пишет ей, даже якобы намекает на воссоединение. Эксперты в студии решили, что Сафроновой только этого и надо.

- Я не хочу травмировать ребенка, выносить на показ историю папы, мамы, - заявила Екатерина. - И любовь давно прошла.

А потом героиня, которую обвинили в бездействии, и вовсе покинула студию, мол "вытаскивать и перемалывать все по косточкам не надо". Буквально через пару минут вслед за Сафроновой отправилась Бузова и нашла Екатерину за столом в гримерке.

- Ты выпиваешь? - спросила Бузова и попросила убрать камеры. А вернувшись в студию, Ольга так и сказала:

- Катя там сейчас выпивает, она не сможет больше принимать участие в шоу.

Но Сафронова вернулась и обратилась к Бузовой, заявив, что это неправда, что телезвезда причиняет многим людям боль - женам хоккеистов, женам футболистов.

- Если тебе нужна какая-то моральная помощь, то я готова оказать. Но слышать от тебя, что я причиняю кому-то боль, когда я в своей жизни ни одного человека не обидела, я не хочу, - заявила Бузова и закончила шоу.

ИЗ СТУДИИ - В СУД

Ну а Екатерина продолжила. В своем "Инстаграме" она написала, что все это - лишь шоу, а ведущая путает границы реальности и актерства.

- Для меня не понятно, как можно ради хайпа и известности делать людям больно, затрагивать темы, которые разрывают душу, при этом выставляя себя "спасательной шлюпкой", - говорит Сафронова.

К тому же редакторы программы ее обманули, пригласив на программу в качестве эксперта, а в итоге пытались заставить откровенничать.

Но, как говорится, шоу матс гоу он.

- Я наверное первая, кто выйдет в суд против Самой Бузовой )))) И смех и грех, - оставила Екатерина сообщение в "сторис" в своем "Инстаграме". И добавила: "На всех каналах страны".