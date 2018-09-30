2018-09-30T11:17:14+03:00
Политика

Ксения Собчак: «Могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских выборов»

Телеведущая подтвердила, что собирается участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Алена ЧИЧИГИНА
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Ксения Собчак: "Могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских выборов»Ксения Собчак: "Могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских выборов»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Похоже, слухи, которые распространялись по Сети, подтвердились. Телеведущая Ксения Собчак действительно не исключает, что примет участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Напомним, выборы губернатора назначены на следующую осень. Они пройдут ориентировочно 8 сентября 2019 год в единый день голосования. И, видимо, среди фамилий кандидатов жители города увидят и фамилию Собчак. Накануне Ксения заявила о своих политических амбициях в программе на телеканале НТВ.

- А на пост главы комитета по культуре Санкт-Петербурга прекрасной кандидатурой станет лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, - продолжила Ксения. - Он умнейший, интеллигентнейший человек.

Кроме этого, светская львица прокомментировала слухи и о второй беременности, которые также муссируются в интернете не первый день.

«С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала. Поэтому видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских».

Как в итоге сложится, узнаем уже в скором времени, предвыборная гонка начнется уже после нового года. Напомним, в президентских выборах Ксению Собчак родной город на Неве поддержал и даже приятно удивил: если по стране она набрала 1,68%, то в Петербурге – 4,33%. Она стала третьей, обогнав даже такого политического мастодонта, как Владимир Жириновский. Так может быть шансы у нее есть, и вскоре у Северной столицы появится вторая женщина-губернатор в истории?

- Полагаю, что она наберет не более, чем погрешность – это 1,5-2 процента, - высказал «Комсомольской правде»-Санкт-Петербург свое мнение политолог Александр Конфисахор. – Да, сейчас все в эйфории от событий на региональных выборах: второй тур, неоднозначные победы и так далее. Но Петербург отличает от других регионов разумность и взвешенность. Я очень надеюсь, что у нас будут выбирать достойного кандидата, а не голосовать за кого угодно, лишь бы не за партию власти.

Эксперт убежден: политика для Ксении Анатольевны – не более, чем пиар, чтобы оставаться в тренде.

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