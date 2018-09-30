Прорыв трубы в Санкт-Петербурге: выжившая девушка рассказала, что произошло в кафе на самом деле

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-30T13:51:26+03:00

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Стали известны новые подробности трагедии, которая произошла накануне выходных в Петербурге. Напомним, в ночь на 28 сентября случился прорыв трубы в центре города, кипяток подмыл асфальт рядом с домом на Измайловском проспекте, 20. Вода хлынула потоком через черный вход в кафе, которое находилось в подвале. Трое посетителей оказались в ловушке, погибли двое парней 20 лет. Выжила только их подруга Настя и администратор заведения.

Настя еще до трагедии выкладывала видео в соцсетях, как они собирались на вечеринку, и она чувстсвовала неладное. Вот и после случившегося она записала на видео свою версию и рассказала, что произошло на самом деле. По ее словам, молодые люди не возвращались за своими вещами обратно в кафе, как утверждалось ранее.

- Максим пошел за Андреем и сказал мне, чтобы я шла покурить на улицу, а сам пошёл забрать моё пальто. Все это было еще в помещении, мы не выходили все вместе наружу. Он сказал, что сейчас вернется, - рассказывает Анастасия на видео.

И тут произошло страшное, тонны кипятка хлынули в помещение, выбраться возможности не было. Настя успела спастись потому что была рядом с выходом. По словам Анастасии, версию о том, что молодых людей эвакуировали из кафе и они сами решили вернуться обратно, распространяют специально. Так это или нет, сейчас предстоит выяснить следователям. СК завел уголовное дело. Свою проверку начала прокуратура.

Уточним, что спустя несколько часов Анастасия удалила пост с видео. По какой причине, неизвестно, на вопросы журналистов она не отвечает.

Родители погибших парней узнали о трагедии только от «Комсомолки». Мама Андрея долго не могла поверить в трагедию.

- Он ушел гулять и пропал, не сказал мне, куда они собрались, - плачет мать парня Ирина. – Куда увезли его тело, где мне его забирать? Я ничего не знаю. У него ведь были большие планы на жизнь. Он учился в колледже метрополитена, хотел там позже работать… Не могу поверить в произошедшее.