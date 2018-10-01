5 важных вопросов о формальдегиде в интерьерных красках

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-01T16:33:46+03:00

Краски на водной основе,дают менее ощутимые запахи, по сравнению с органоразбавляемыми эмалями. Автор фото Осипова Анастасия.

Что важно знать об этом веществе, чтобы сохранить здоровье и экологическую безопасность своего дома?

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Формальдегид – это бесцветный и весьма не полезный для нашего организма газ. Он обладает резким запахом, хорошо растворим в воде, спиртах и полярных растворителях.

Формальдегид внесен в список канцерогенных веществ, опасных как для человека, так и для животных. И в то же время формальдегид в той или иной концентрации окружает нас на улице, на работе и дома.

Вы будете удивлены, но этот газ может содержаться в мебели, покрытиях для пола, пластмассе, табачном дыме, моющих средствах и даже в некоторой косметике. Другими словами, совсем избежать контакта с формальдегидом жителям современных городов не удастся. Но чем больше мы знаем об этом веществе, тем больше у нас шансов не сталкиваться с ним. Итак, какое воздействие на наш организм формальдегид имеет в действительности, и как от него защитится?

Почему производители лакокрасочных материалов используют в своих материалах формальдегид?

С точки зрения спектра противомикробной активности, формальдегид (как составная часть консерванта для лаков и красок) проявляет активность в отношении грамположительных, грамотрицательных бактерий, дрожжеподобных и плесневых грибов.

Из-за своего антисептического эффекта формальдегидсодержащие компоненты используют в лакокрасочной промышленности как тарный консервант для готовой продукции. Так же формальдегид может присутствовать в сырье для производства лакокрасочных материалов. Источниками эмиссии формальдегида являются дисперсии, загустители, функциональные добавки, в том числе консерванты. Производители сырья для красок, так же, озабочены стабильностью своих продуктов, поэтому и консервируют их.

Как долго может выделяться формальдегид с поверхности после нанесения краски?

Все зависит от рецептуры краски и отобранных компонентов для нее. Если краска содержит сырье, имеющее в своем составе формальдегид, то выделение будет идти достаточно долго. Практика показывает, что выделения опасных для организма веществ могут идти до 5 месяцев. Если краска разработана и произведена с учетом новых Единых Санитарно-эпидемиологических требований, а так же требований ГОСТ 33290- 2015, то выделения формальдегида из покрытия можно практически не обнаружить, либо оно будет минимально.

Понятно, что такая задача по созданию безопасных продуктов по плечу только профессионалам. «Серые» или гаражные производители не будут углубляться в тонкости законодательства и экологические требования. Поэтому при выборе краски необходимо обращать внимание на производителя. И если производитель имеет многолетнюю историю, является публичным, то есть смысл в данном вопросе довериться при покупке именно ему.

25 июля 2014 года вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.06.2014 N 37 «О внесении изменения N 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Данным документом уточнена величина ПДК на формальдегид:

- максимальная разовая - 0,05 мг/куб.м,

- среднесуточная - 0,01 мг/куб.м.

Чтобы удалить из воздуха пары вредных веществ и соединений, следует почаще и подольше проветривать помещение. Автор фото Осипова Анастасия.

Существует ли какая-то специальная техника безопасности использования помещения, недавно выкрашенного краской с содержанием формальдегида? Например, проветривание?

Краски на водной основе, конечно, дают менее ощутимые запахи, по сравнению с органоразбавляемыми эмалями. Но, риск отравления после покраски низкокачественной и небезопасной водно-дисперсионной краской достаточно велик. Проветривание помещения - один из самых простых и эффективных способов, решающий проблему возможности отравления и запаха краски в квартире.

Чтобы удалить из воздуха пары вредных веществ и соединений, следует почаще и подольше проветривать помещение. Но одна форточка или окно не обеспечат должного эффекта. Наилучший результат даст комплексный подход, для этого нужно:

- снизить в помещении влажность.

- повысить температуру воздуха.

- обеспечить хорошую вентиляцию.

Такие условия создают и на время окрашивания, и в первые дни после ремонта. В сухом теплом воздухе летучие компоненты краски быстрее испарятся и высохнут, испарившиеся вредные вещества при хорошей вентиляции «уйдут» на улицу и не успеют проникнуть глубоко и впитаться в стены.

Как обеспечить вентиляцию? Можно просто открыть окна и двери, сделав в квартире сквозняк. Если есть вентилятор, его устанавливают у открытого окна и включают так, чтобы воздух выдувался из помещения.

Как обстоят дела с формальдегидом на Западе? Разрешен ли он там к использованию в лакокрасочных материалах?

Согласно Экологическим критериям к лакам и краскам для внутренних работ (на основании Решения Европейской Комиссии от 13.08.2008 2009/544/EC) свободный формальдегид не должен добавляться в лакокрасочные материалы. Формальдегидсодержащие вещества могут добавляться только в количестве, гарантирующем, что после тонирования конечное значение свободного формальдегида не будет превышать 0,01 % по массе.

Как это оценить и проверить? Заявитель должен предоставить декларацию, подтверждающую выполнение данного критерия. Кроме того, заявитель должен предоставить результаты теста от поставщиков сырья и материалов с использованием VDL-RL 03 Метода (VDL Guide-line03) «Концентрация формальдегида на основе метода с ацетил-ацетоном» и расчеты данных из этих тестов, для демонстрации того, что в продукте содержание формальдегида не превышает 0,001 % по массе. Кроме данного метода, содержание формальдегида при применении формальдегидсодержащих веществ может быть измерено в продукте путем применения стандарта, основанного на жидкостной хроматографии. Ассоциация Качества Краски в своих Стандартах безопасности лакокрасочных материалов опирается на Российские и международные законодательные акты, и Директивы, например члены Ассоциации отказались от использования сырьевых компонентов, содержащих алкилфенолэтоксилат- токсичное вещество, запрещенное в Европе и загрязняющее водные ресурсы

Каково мнение Ассоциации Качества Краски по поводу содержания формальдегида в лакокрасочных материалах?

Такие вещества, как CIT/MIT, могут вызывать аллергию, начиная с концентрации в 15ppm (в пересчете 0,124мг/куб.м.). Согласно проекта ТР Таможенного Союза эмиссия формальдегида не должна превышать 0,01мг/куб.м.

Существуют способы альтернативного консервирования с применением другого рода химической природы консервантов:

- CMIT/MIT 15 ppm

- MIT 200 ppm

- BIT 500 ppm

- MIT/BIT 500 ppm

- OIT 500 ppm

Это более дорогостоящее консервирование красок, но более экологичное и безопасное. Пока большинство производителей в России не хотят переходить на безопасное консервирование, т.к. это ведет к удорожанию продукции.

Однако Ассоциация Качества Краски ведет плановую работу по созданию новых и улучшению существующих ГОСТов на методы тестирования лакокрасочной продукции с учетом международного опыта в отрасли. В 2015году Ассоциация оплатила создание 2 -х ГОСТов на базе международных стандартов ИСО по определению паропроницаемости и водопоглощения для фасадных красок. В 2016 г Ассоциация участвовала в создании Стандарта Российского Знака Качества на лакокрасочную продукцию и определяла требования по качеству и степени локализации ЛКМ.В 2018-2019 гг Ассоциация планируетфинансировать создание ГОСТ на Метод определения кроющей способности на базе ИСО 6504-3.

Знак «Одобрено Ассоциацией Качества Краски».

На банках с краской можно встретить знак «Одобрено Ассоциацией Качества Краски». О чем сигнализирует покупателю этот знак?

Маркировка «Одобрено Ассоциацией качества краски» говорит о том, что свойства покрытия подтвердила экспертиза: слой краски точно высохнет за указанное время, биоцидные добавки действительно защитят от грибка, она будет легко наноситься, ровно ложиться, со временем не потрескается и не потускнеет. Словом, краска будет соответствовать заявленному на этикетке уровню качества и безопасности.