Матильда Шнурова: «Жизнь с Сергеем - испытание смирением и терпением»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-02T15:08:59+03:00

Матильда впервые рассказала про развод со Шнуровом и про 11 лет брака. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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В мае этого года российский бомонд содрогнулся от новости о предстоящем разводе Сергея и Матильды Шнуровых, которые прожили вместе 11 лет. Он ласково называл ее "бабкой", а она буквально за несколько лет превартила его в одного из самых стильных рокеров страны. Очень долго супруги никак не комментировали свой разрыв, а 15 августа в Instagram Матильды был выложен пост со свидетельством о расторжении брака.

32-летня Матильда и после этого хранила молчание, но сегодня впервые дала откровенное интервью Esquire.

Останусь Шнуровой

- Мы официально завершили процесс развода с Сергеем Шнуровым, - подтвердила Матильда. - Пока мы были вместе, каждыи занимался собственным бизнесом, и раздел имущества прошел легко. Я занималась рестораном «Кококо». Сергеи был инвестором. Проект окупился. Сергеи остался с «Ленинградом», я - с «Кококо».

Также Матильда сообщила, что известную в России фамилию Шнурова она менять не намерена и попросила поклонников не искать причину их расставания.

- Матильда по прежнему Шнурова, несмотря на то что уже не Шнурова. Не пытайтесь интерпретировать наш развод, потому что даже я не берусь это делать. Любовная история закончилась. Жизнь - очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос «что случилось?» я не могу, - уточнила Матильда. - Думаю, за этим расставанием, которое мы переживем, обязательно произои дет что-то позитивное. Вон Сергеи начал марафоны бегать - это же здорово.

Но и за время совместной жизни произошло много метаморфоз. Популярность группировки «Ленинград» резко пошла вверх, когда Сергей был с Матильдой, а она за это время стала известным ресторатором.

- Совместная жизнь с Сергеем Шнуровым - это опыт духовного роста и самопознания, испытание смирением и терпением, безоговорочной любовью. Мы «прокачивали» этот навык - учились любить безусловно. Правда, думаю, если Сергеи прочитает такие строчки, он возмутится.

Матильда также призналась, что она далеко не идеальный человек. И не скрывает этого.

- Расставанию никто не рад, но я могу точно сказать: любовь была с обеих сторон, и со стороны Шнурова она тоже была безусловной .

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