Футболисты Кокорин и Мамаев перед дракой с чиновником избили водителя известной телеведущей

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-09T14:01:08+03:00

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его приятель из ФК «Краснодар» Павел Мамаев снова повеселились. Фото: Евгения ГУСЕВА

А уже после отправились разминаться в кафе

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Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его приятель из ФК «Краснодар» Павел Мамаев повеселились в понедельник от всей души. 8 октября в Москве они с самого утра начали разминать кулаки. Оказывается, что до того, как напасть на директора департамента Минпромторга Дениса Пака, футболисты избили водителя телеведущей Первого канала.

На кадрах видеозаписи, которая появилась в сети, видно, как компания пятерых мужчин набрасывается на водителя «Мерседеса» в центре Москвы. Среди них двое очень похожи на Кокорина и Мамаева.

- Нападение на водителя телеведущей Ольги Ушаковой действительно было на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая, - прокомментировала «КП-Петербург» представитель теледивы. – Машина была разбита, водитель сейчас находится в больнице, у него, предположительно, сотрясение мозга.

По факту избиения 33-летнего водителя МВД Москвы уже возбудило уголовное дело по статье «Побои». Но в копилке Мамаева и Кокорина это лишь первая уголовка. Спустя пару часов они нападут в «Кофемании» на высокопоставленного чиновника.

Кстати, пресс-служба «Зенита» заявила, что осуждает участие своего игрока в инциденте. Но заявляет, что пока «не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба», хотя оно и последует.

К слову, дуэт Кокорина-Мамаева отличился уже не в первый раз. После чемпионата Европы по футболу-2016, когда российская сборная вылетела с турнира, в сеть попало скандальное видео: друзья бурно отмечают, дорогущее шампанское течет рекой. Это возмутило болельщиков – мол, могли бы и попереживать за провальное выступление! И хотя виновники утверждали, что попали на вечеринку случайно и за алкоголь платили други люди, клубы и сборная на некоторое время отстранили футболистов от матчей.

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