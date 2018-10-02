Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам снег в октябре

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-02T11:41:04+03:00

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В Северной столице осень. Нетерпеливые горожане, соскучившиеся по настоящей зиме, уже ждут морозов. Но пока, кроме несбывшихся прогнозов о первом снеге в Ленинградской области, метеорологи ничем петербуржцев не радуют, или огорчают – в зависимости от точки зрения. В интервью корреспонденту «КП-Петербург» главный синоптик города рассказал, когда может выпасть первый снег и какую погоду стоит ждать в октябре.

- Первая половина месяца будет достаточно теплой. Погода будет держаться близко к своей климатической норме, а температура воздуха составит около 10 градусов выше ноля, - сообщил Александр Колесов.

Но рекордов ждать не стоит. Если сентябрь 2018 года по итогам месяца стал третьим в списке самых теплых в истории, то в октябре температура не превысит средних показателей. Более того, во второй половине месяца, вместе с холодным циклоном, в Петербург придут морозы, и даже может выпасть первый, еще робкий снежок.

- С 20 числа в северных районах города ожидаются утренние и ночные заморозки, тогда же может выпасть и снег, - предупредит горожан метеоролог.

Впрочем, для Северной столицы в этом нет ничего необычного. Снежный покров если и будет, то окажется небольшим, а днем все стает. Но автомобилистам стоит быть аккуратнее на дороге из-за возможной гололедицы, а к концу месяца будет разумно сменить летнюю резину на зимнюю.