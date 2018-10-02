Ольга Бузова после обвинений в мошенничестве вручила подписчице "Мерседес"

2 Окт. 22:33 2018-10-02T23:09:51+03:00

И вместе с адвокатом Сергеем Жориным подает в суд на обиженных блогеров

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Скандал с "гивом" Ольги Бузовой с каждым днем набирает обороты. Только вчера стало известно, что на телезвезду собираются подавать заявление в полицию о возможном мошенничестве с розыгрышем автомобиля, как сегодня певица и ведущая "Дома-2" вручила подписчице ключи от новенького "Мерседеса".

- Какое-то время я с недоумением наблюдала назревающий скандал и абсурдность обвинений в свой адрес. Но после того, как оскорбления перешли в откровенные утверждения о совершении уголовного преступления, я поняла, что пора действовать, - написала Ольга в своем "Инстаграме".

Напомним, речь идет о претензиях к Бузовой со стороны блогеров - спонсоров так называемых "гивов", или розыгрышей. Спонсоры выкладывают кругленькую сумму, а взамен им обещают десятки, а порой и сотни тысяч живых подписчиков.

В последнем розыгрыше, гарантом которого выступала Бузова, разыгрывали "Мерседес". Фанатам надо было только подписаться на всех спонсоров "гива" и ждать результатов - один счастливчик обязательно станет обладателем машины. Блогеры-спонсоры перечислили организаторам по сто тысяч рублей, а вместо живых подписчиков получили ботов.

На странице Бузовой частенько проходят розыгрыши. Фото: Соцсети

Обиженные блогеры пошли за юридической подмогой к Екатерине Гордон. А Бузова отправилась к другому адвокату, не менее звездному и светскому, а по совместительству бывшему мужу Екатерины - Сергею Жорину. Это он, к слову, занимается скандальным разводом Степаненко и Петросяна и представляет в суде интересы Евгения Вагановича.

- В этот раз я решила идти до конца и добиться справедливого наказания для того, кто умышленно раздул этот скандал и сделал все, чтобы нанести максимальный вред моей Чести, достоинству и деловой репутации. В отличие от пустых обвинений в мой адрес на сомнительных пресс-конференциях, я добьюсь справедливого наказания для виновных. Скоро вы все узнаете, - написала Бузова в "Инстаграме" под фотографией с Жориным.

И добавила: "Тем, у кого есть совесть, будет стыдно. С остальными встретимся в суде".

Представитель интересов обманутых блогеров Катя Гордон сдаваться тоже не намерена.

- И звезды, и организаторы, и участники, и спонсоры - все должны ответственно подходить к любой "сделке". Ситуацию с Олей Бузовой рано характеризовать и классифицировать. Что касается сегодняшнего вручения "Мерседеса", это не закрывает вопроса с теми людьми, которые вложили свои деньги и не получили взамен обещанных подписчиков, - говорит Гордон.

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