2018-10-03T14:32:49+03:00
Происшествия

Наводнение под Петербургом: сотни людей остались отрезаны от цивилизации

Дачники и жители Всеволожского района пострадали от подъема воды [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНААлександра КОВАЛЬСКАЯ
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Дачники и жители Всеволожского района пострадали от подъема воды на границе с ПетербургомДачники и жители Всеволожского района пострадали от подъема воды на границе с ПетербургомФото: СОЦСЕТИ
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Владельцы четырех садоводческих участков в ДНТ «Речное» и «Лесное», СНТ «Отрадное» и «Приречное» бьют тревогу. Река Сестра вышла из берегов. В соцсетях они о пишут о том, что такого сильного паводка по направлению к поселку Солнечное не видели лет десять. Дорога затоплена до такой степени, что автомобилю не проехать.

Вот несколько цитат из группы «Сестрорецк и Курортный район» в соцсети «ВКОНТАКТЕ»:

- В СНТ Отрадное на лодках плавают. Это перед Речным.

- Тем, у кого дачи, немного проще, а мы там живем.

В Главном управлении МЧС по городу подтвердили «КП»-Санкт-Петербург факт потопа.

- Действительно, есть подтопление некоторых придомовых участков. Сейчас на месте находятся сотрудники территориального отдела МЧС и ведут мониторинг. Угрозы серьезного наводнения больше нет. Мы следим за ситуацией», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональном отделении профсоюза садоводов по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области утверждают, что каких-либо мер поддержки в таких случаях от государства не предусмотрено.

- Ну, если только народ начнет тонуть. СНТ не входят в состав муниципальных образований а дачные дома для временного, сезонного проживания. Власти считают, что людям есть, где еще жить, - отмечает председатель организации Александр Ханенко.

Напомним, в апреле мы уже писали о наводнении в Сестрорецке. Тогда он произошел из-за таяния снега. В этот раз, по словам очевидцев, уровень воды в реке поднялся минимум на полметра выше.

Согласно информации, которую разместило на своем сайте Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни Петербург ожидают стабильные дожди. Так что спокойствие дачникам только снится.

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