В Петербурге объявили имена финалистов конкурса «Учитель года России 2018»

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-03T14:53:13+03:00

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Сегодня, 3 октября, в Санкт-Петербурге проходит один из последних этапов общенационального конкурса «Учитель года России». В торжественной обстановке, в Георгиевском зале Михайловского замка, подвели итоги второго этапа федерального соревнования.

Имя первого победителя назвал губернатор Петербурга.

- Алихана Динаева, учителя информатики из Чеченской республики, поздравил лично Георгий Полтавченко, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Другими финалистами стали преподаватель технологии из Москвы Игнат Игнатов, учитель истории, обществознания и права из Псковской области Илья Казанцев, учитель истории и обществознания из Московской области Григорий Назаров и учитель химии из Брянской области Юрий Клюев.

Их собравшейся публике представили замминистра просвещения России Татьяна Синюгина, глава комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева, заместитель председателя учительского профсоюза Татьяна Куприянова и главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец.

Финалистам вручили пеликанов из белого шоколада.Фото: Олег ЗОЛОТО

Надо сказать, что пятерку лучших выбрали из числа 15 лауреатов конкурса, которые определились чуть ранее. Теперь им предстоит борьба за главный приз - хрустального пеликана. Но это произойдет уже в Москве, а пока финалистам вручили других пеликанов – из белого шоколада.

Естественно, что торжество не могло обойтись без концертной программы. Сегодня гостей Михайловского замка развлекали певец Александр Панайотов и баянист Петр Дранга.

Сегодня гостей Михайловского замка развлекал певец Александр Панайотов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но самое главное событие ждет пятерых финалистов чуть позже. Вечером 3 октября они встретятся с президентом России Владимиром Путиным, который сегодня находится с визитом в Петербурге.

- Почти все участники конкурса заявили, что спросят главу страны о будущем российского образования. И только Алихан Динаев добавил, что поговорит с президентом и о 200-летнем юбилее столицы Чечни Грозного, - рассказала корреспондент «КП-Петербург».