Артефакты под штукатуркой: Старинные вывески на доме Гилмора законсервируют

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-03T18:14:50+03:00

Хранители старины внимательно осмотрели находки и сделали вывод, что есть вероятность, что табличкам больше сотни лет. Фото: pikabu.ru

Старинные вывески на Васильевском острове предлагают сохранить, чтобы они создавали атмосферу дореволюционного Петербурга

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Вывески дореволюционного магазина нашли на фасаде здания в центре Санкт-Петербурге. Рабочие счищали штукатурку с оконного проема дома по 4-й линии Васильевского острова (дом № 11). Раствор постепенно отставал от стены, но вместо кирпичей открыл вывеску с надписью «Магазинъ В.И. Старожилова». Чуть дальше нашлись еще две похожие таблички. На одной виднелось «Голландские сигары», а надпись на третьей сохранилась хуже и прочитать ее не удалось.

Одними из первых о находке узнали сотрудники Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

- Знакомый блогер поделился с нами информацией, мы приехали на место и убедились, что действительно найдены вывески, похожие на дореволюционные, - пояснила член президиума организации Анна Капитонова. – Они производят впечатление исторических. Выяснить точный возраст вывесок может экспертиза.

Хранители старины внимательно осмотрели находки и сделали вывод, что есть вероятность, что табличкам больше сотни лет. На доме они могли появиться еще до революции.

Стали выяснять, кто такой купец Старожилов и чем он мог торговать. В справочной книге о купцах Петербурга нашлось упоминание некого уроженца Ярославской губернии, который жил как раз на Васильевском острове и держал лавку чая и сигар на четвертой линии. Все сходится!

- Поэтому мы и решили привлечь внимание горожан, - заметила Анна Капитонова. – Я занимаюсь сохранением наследия и очень редко встречаю информацию о подобных находках. Если ты что-то нашел и никому не сказал, то можешь спрятать или уничтожить находку, а огласка накладывает обязательства по сохранению.

По мнению Анны Капитоновой, улицы Санкт-Петербурга хранят множество подобных артефактов – ценных деталей, которые создают неповторимую атмосферу города. Они могут перенести прохожих на много лет назад.

- Во многих городах Европы такие вещи сохраняют, консервируют, чтобы привлекать туристов, - заключила защитник старины.

СПРАВКА «КП»

Дом Гилмора построен в 1780 году. До середины XIX века принадлежал негоцианту Гилмору, который владел канатной фабрикой. К концу столетия хозяином здания стал кораблестроитель Михаил Кази.

В 2001 году дом включили в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.