Работа над созданием кольцевой линии метро в Санкт-Петербурге начнется в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:28 2018-10-03T19:01:28+03:00

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КАРТИНА ДНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. Денег нет или почему петербуржцы не увидят кольцевую линию метро 00:00 00:00

Санкт-Петербург постоянно расширяется, население неуклонно растет, а транспортная инфраструктура не успевает за всеми переменами. Из-за этого центральные станции метрополитена перегружены, особенно в часы пик, а на некоторых не протолкнуться и в любое другое время. Эту проблему решит строительство кольцевой линии метро, которая соединит все ветки между собой.

Длина будущего кольца составит 40,2 километра, это больше, чем в Москве, где линия тянется на 19,4 километра. Количество станций в Санкт-Петербурге будет почти в двое больше – 20 против 12 московских, причем 14 из них станут пересадочными узлами.

РАЗГРУЗИТЬ ЦЕНТР

- Метрополитен с нетерпением ждет появления новых станций, - рассказала пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель. – Это разгрузит центральные станции, потому что пассажиропоток у нас сейчас абсолютно критический. Сейчас самые загруженные станции находятся в центре. Это «Технологический институт», «Невский проспект» / «Гостиный двор», «Маяковская» / «площадь Восстания», а самая сложная – «Садовая» / «Сенная площадь» / «Спасская». - Чем больше станций, линий и, особенно, пересадок, тем комфортнее пассажирам.

Представьте, что вам нужно доехать со станции «Комендантский проспект» на «Ломоносовскую». Вы садитесь доезжаете до «Садовой», топаете на «Сенную площадь», оттуда до «Невского проспекта» с переходом на «Гостиный двор» и оттуда уже ехать до пункта назначения. При таком маршруте вы соберете три из четырех самых загруженных пересадочных узлов. Можно, конечно, построить путь по-другому, но для этого нужно обладать навыками заправского штурмана.

С появлением кольца такой проблемы не возникнет: пересадки будут, но там, где обычно немного народу, и всего две – на кольцо и с кольца.

- Люди, которые едут из спального района на одной линии в спальный район на другой ветке, вынуждены делать пересадку на максимально загруженных станциях, а с появлением кольцевой у них появится возможность сделать это в обход центра, - прокомментировала Юлия Шавель. - Таким образом, и время в пути у них сократится, и повысится комфорт.

Когда кольцевая будет полностью готова – неизвестно, но, по некоторым прогнозам, ждать радостное событие нужно в 2030 году.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОГДА ЖДАТЬ СТАНЦИИ

Строить кольцевую начнут от станции «Лесная-2» в сторону «Большого проспекта-2». Всего первый участок линии включает в себя шесть станций: помимо «Лесной-2» и «Большого проспекта-2», это «Василеостровская-2», «Спортивная-2» (объект уже готов), «Петроградская-2» и «Кантемировская». Строительство затронет Выборгский, Петроградский и Василеостровский районы.

Контракт на создание проекта планировки территории, который ляжет в основу плана строительства первого участка кольцевой, выиграла компания «Стройпроект». Теперь до сентября 2019 года она должна определить конкретные участки для строительства станций, выделить их границы и решить вопросы с собственниками земли. За это компания получит 39,5 миллиона рублей.

- Сейчас разрабатываются проекты планировки территории для участка от станции метро «Лесная-2» до станции «Большой проспект-2», затем будет проектирование этого участка и строительство, - пояснили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Параллельно документацию подготовят и для участка от «Лесной-2» до «Ладожской-2». Еще предстоит разработать проект планировки территории и ее межевания, но сделать это можно будет только после технико-экономического обоснования, то есть объяснения целесообразности или нецелесообразности строительства перегона. Случится это не раньше 2022 года.

Когда кольцевая будет полностью готова – неизвестно, но, по некоторым прогнозам, ждать радостное событие нужно в 2030 году.

Примерная схема петербургского метро с кольцевой и другими станциями, которые планируют построить к середине века.Фото: Юлия РАФИКОВА

ЭКОНОМИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Создание такого крупного объекта как кольцевая линия метро из 20 станций – дело не только затратное, но и долгое. Хоть до этапа строительства еще и далеко, но компания «Метрострой», которая обычно занимается возведением метро в Санкт-Петербурге, уже предложила способ строительства, при котором можно сэкономить и деньги, и время.

Для этого специалисты предложили использовать инновационную технологию щитов 12-метрового диаметра. В России этот метод пока никто не опробовал, зато его с успехом протестировали в Барселоне.

- Эти щиты прокладывают один большой тоннель, - пояснила начальник службы по связям с общественностью компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк. - В нем размещаются перегоны – тоннель сразу для двух поездов – и одновременно посадочная станция.

Еще один плюс метода с щитами – его безопасность. Кольцевая линия пройдет в том числе и под историческим центром Санкт-Петербурга, а щитовая проходка позволяет безопасно вести строительство тоннелей на разной глубине даже под плотно застроенными кварталами. Можно не опасаться, что грунт просядет, как это иногда случается при обычном строительстве станций, когда сначала бурят четыре колодца диаметром в 6 метров и глубиной 50-60 метров, а затем начинают работы над будущей станцией.

- Проект будет очень интересный, если с таким щитом примут решение строить, это будет новое слово в метростроении, - подытожила Екатерина Гигиняк.

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