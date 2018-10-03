2018-10-03T19:14:33+03:00
Политика

Эксперт: Отставка Георгия Полтавченко связана с результатами губернаторских выборов в других регионах

По мнению политолога, главы регионов с низким рейтингом уходят со своих постов, чтобы не рисковать на будущих выборах
Роман ЛЯЛИН
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Георгий Полтавченко ушел в отставкуГеоргий Полтавченко ушел в отставкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко после встречи с президентом России уходит в отставку. О возможном уходе главы города эксперты говорили уже давно. Но сложить полномочия Георгий Сергеевич решил именно сейчас. Для горожан это стало полной неожиданностью. Жителей Северной столицы до сих пор гадают, с чем связано такое непредсказуемое решение.

- Я думаю, что уход Георгия Полтавченко связан с выборами губернаторов в других регионах, - пояснил "КП-Петербург" политический психолог Александр Конфисахор. - Для федеральных властей их результаты оказались неожиданными. Поэтому был сделан превентивный ход для губернаторов с небольшими рейтингами. Чтобы не рисковать в таком городе как Санкт-Петербург, который очень значим для Москвы, для Кремля. Полтавченко получит хорошую должность. Все останутся довольны.

Александр Беглов стал врио губернатора Фото: Евгения ГУСЕВА

Александр Беглов стал врио губернатораФото: Евгения ГУСЕВА

Врио губернатора Санкт-Петербурга стал полпред президента в Северо-западном федеральном округе Александр Беглов. К слову, ранее Беглов уже исполнял обязанности главы Северной столицы.

- В последнее время Александр Беглов был оторван от города, - поясняет Конфисахор. - Но если он дал свое согласие - это говорит, что, да, губернаторские амбиции у него есть. Руководить значимым городом - это статусно, почетно, сложно. Каким он стал управленцем, сейчас судить более чем сложно. С моей точки зрения давать ему характеристики сейчас непрофессионально.

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