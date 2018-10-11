Адвокат избитого Пака: Кокорин и Мамаев назвали Дениса китайцем и дразнили песней Gangnam Style

СЕГОДНЯ 20:20 2018-10-11T21:21:21+03:00

Футболисты-буяны Кокорин и Мамаев могут отправиться за решетку по уголовной статье. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Дело о нападении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака набирает обороты. Напомним, 8 октября они пришли в кафе "Кофемания", где стулом избили посетителя. А за пару часов до этого сломали нос водителю Первого канала. Сегодня Тверской суд определится с мерой пресечения для спортсменов, которые за один день натворили таких дел, что отмыться от преступлений им не удастся. Несмотря на уверенность общественности в том, что именитые спортсмены избегут наказания, адвокаты Дениса Пака и он сам намерены довести дело до конца. В эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда-Петербург» юрист, представляющая интересы пострадавшего, ответила на главные вопросы в этом деле.

- Наталья, что все-таки стало причиной конфликта между Денисом Паком и футболистами?

- Из тех показаний, что дает наш доверитель, из того, что мы сейчас знаем, из той картинки (видеозаписи с камер, - прим.авт.) что у нас есть ясно, что конфликтом это назвать нельзя. Денис Пак пришел утром в кафе, где работал, ждал коллег. В какой-то момент в заведение пришла нетрезвая компания, которая вела себя неподобающе: кричала, распевала песни. Сначала мой доверитель даже не понял, что эти песни направлен в его адрес. А когда стало ясно, что потоки оскорблений, крики про национальность, строчки из песни Gangnam Style корейского исполнителя относятся к нему – напрямую обратился к компании: это вы мне? Денис Пак потребовал, чтобы компания вела себя прилично, на что ему был дан ответ: «Убирайся в свой Китай».

Если говорить о конфликте – то его не было и обсуждать тут нечего. Было грубейшее нарушение общественного порядка и хулиганство. Компания прямо издевалась над моим доверителем по признакам национальности.

- Остался ли звук, который может подтвердить, что именно выкрикивали футболисты?

- Это камеры слежения, поэтому звука нет. Но в этот момент вокруг находилось огромное количество народу, поэтому подтвердить то, что было – возможно.

- В каком состоянии сейчас находится Денис Пак?

- Мы не комментируем медицинские вещи. Но могу сказать, что он в удовлетворительном состоянии. У него была диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, есть гематомы, повреждения телесные. Денис Пак дома, общается как и прежде. Однако черепно-мозговая травма может дать свои последствия.

- Возможно ли, что стороны придут к примирению?

- Наш доверитель отказывается от примирительных процедур, хотя в уголовном праве это возможно. Откупиться тоже не получится – даже если нападавшим будет назначен штраф, он все равно сопровождается судимостью. А такому гражданину, например, не может быть выдан загранпаспорт.

- Адвокаты Александра Кокорина заявили, что если бы Денис Пак не начал грубить футболисту, то ничего бы не произошло…

- Эта позиция прогнозируема, мы ее ждали. Адвокату Кокорина стоит внимательно посмотреть на состав преступления, на видеозапись – в нем грубое нарушение общественного порядка. А еще мотив расовой ненависти и использование предметов в качестве оружия.

Кроме того, из показаний моего доверителя, оскорблений в адрес компании от него не звучало.

- По каким статьям сейчас возбуждено уголовное дело?

- Два состава: хулиганство и побои. Какое наказание может грозить? Вплоть до лишения свободы, а это до 7 лет. Но что им назначат – решит суд. Наша задача в данном случае в том, чтобы довести дело до конца. Подобных сюжетов с нападениями очень много. Сейчас говорят, что, мол, футболисты, с кем не бывает … но там не было футболистов – были хулиганы, люди, которые бесчинствуют.

Подчеркну: наша главная задача не карательные меры, а дать посыл обществу, что так делать нельзя. Люди должны понести наказание. А общество должно перестать относится толерантно к тому факту, что к человеку можно «прицепиться» просто так, потому что не нравится раса, цвет волос или форма носа.

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