Дневник главного врача: Как дружить с гаджетами без вреда для здоровья

3 Окт. 10:00 2018-10-04T11:33:53+03:00

Главный врач рассказывает, сколько времени ребенок может проводить за смартфоном, планшетом и телевизором

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«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» продолжает новую рубрику «Дневник главного врача», в которой лучшие специалисты Петербурга делятся с читателями своими историями. В этом выпуске главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» Ирина Шикалович, расскажет, сколько часов (или минут) ребенку можно смотреть телевизор, чтобы зрение оставалось стопроцентным!

Не спешите ругать ребенка

Ко мне на прием привели ребенка пяти лет, чтобы проверить зрение с профилактической целью, так как наследственность отягощена (оба родителя носят очки). Во время разговора выяснилось, что мальчик не любит рисовать, читать или собирать «Лего». Зато ему нравится смотреть телевизор, причем на расстоянии 1,5 м. После осмотра было установлено, что у ребенка гиперметропия (плюсовое зрение). В этом возрасте это вполне нормально. При дальнейшей проверке выяснилось, что вдаль мальчик видит хорошо, а вот вблизи – не очень. Именно поэтому он и не проявляет интереса к занятиям на близком расстоянии (не понимая при этом, что он плохо видит). Ребенку мы выписали очки, которые он сразу же принял. И не удивительно, ведь для него открылось много новых увлечений.

Если ваш ребенок не хочет читать или у него снизилась успеваемость в школе, не спешите его ругать! Задумайтесь, быть может дело в ухудшении зрения?

Можно ли подружиться с гаджетами?

Первое и самое важное правило – отдых для глаз. Проще говоря, если ребенок сидит 20 минут за компьютером, он должен 20 минут дать отдых глазам и сменить деятельность (лучше всего будет физическая нагрузка – элементарные движения руками в разные стороны, приседания, просто встать и походить по комнате). К сожалению, даже если следовать этому важному правилу, но проводить весь день за компьютером, зрение все равно ухудшится! Исследования американских ученых показали, что риск возникновения проблем у людей, которые за компьютером проводят более трех часов в день, составляет 90%!

Нормативы нужно соблюдать

Если ребенку меньше 5 лет, то лучше воздержаться от гаджетов вовсе. Мультики и фильмы им лучше смотреть на большом экране телевизора, а не на мелких экранах телефона или планшета. Также есть множество современных игрушек, которые могут увлечь ребенка и зачастую обходятся родителям намного дешевле, чем покупка нового смартфона.

Временной режим работы ребёнка за компьютером составляет для детей 5-6 лет 2 раза в неделю по 10 минут, но не рекомендуется использовать ноутбуки, планшеты, электронные книги и др.

Режим работы школьника за компьютером: 1-й класс — 10 минут в день, 2-4 классы — 15 минут, 5-7 классы — 20 мин, 8-9 классы — 25 мин, 10-11 классы — 30 мин, после перерыва можно продолжить занятие еще в течение 20 мин.

Ребенку школьного возраста уже можно пользоваться планшетом, но все же лучше отдавать предпочтение компьютеру.

Вам может показаться, что это слишком жесткие меры! Но, поверьте, ребенок с легкостью расстанется с гаджетами, если у него есть хобби или он занимается в кружке.

Врачи часто говорят родителям, что детям нельзя разрешать играть в игры на планшетах, смотреть телевизор, пользоваться мобильными телефонами и т.д. Но следовать этим советам практически невозможно, ведь технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. К тому же, если родитель чрезмерно ограничивает ребенка, а сам неотрывно сидит в Instagram, то до внутреннего конфликта недалеко.

Ограничивать детей полностью или частично – выбор каждого родителя. Но помните, если вы что-то запрещаете ребенку, внедряете новые правила или запреты, то в первую очередь вы должны следовать этим правилам, а уже на вашем примере и только после вас – ваш ребенок.

Будьте здоровы, и берегите глаза смолоду!

НА ЗАМЕТКУ: «Комсомольская правда в СПБ» проводит социальную акцию по бесплатной проверке зрения у детей Петербурга. Участие могут принять дети в возрасте от 5 до 17 лет, проект завершится в начале ноября 2018. Всю информацию об акции «Здоровое зрение – здоровое поколение» можно узнать на официальной странице проекта. Записывайтесь на бесплатную проверку прямо сейчас!

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