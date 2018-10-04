2018-10-04T17:19:20+03:00
Происшествия

Дебоширку, пнувшую трехлетнего больного ребенка в Петербурге, суд не стал отправлять в колонию

Представители Фемиды сочли, что женщина отбыла свое наказание под домашним арестом
Роман ЛЯЛИН
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Женщина только с виду кажется милойЖенщина только с виду кажется милойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Трехлетний Руслан (имя изменено - прим.ред.) тяжело болен. Мальчик был вынужден ходить со специальным катетором в животе. Но это не остановило соседку ребенка Надежду Федорову. Мальчик гулял вместе с мамой и другими малышами на детской площадке, куда Федорова почему-то решила прийти со своей 25-килограммовой собакой пинчером. Пес начал беситься, лаять и пугать детей. Мама Руслана сделал горе-собачнице замечание и та отреагировала неадекватно.

Дебоширка набросилась на мать мальчика, начала таскать ее за волосы, бить, ругаясь отборным матом. После этого Федорова бросилась к Руслану и ударила его ногой в грудь. От удара мальчик отлетел и упал на спину. На крики прибежал охранник, но и он не смог угомонить буянку. Та достала газовый баллончик и брызнула в лицо охраннику и маме Руслана.

Женщина пнула ребенка на детской площадке

Женщина пнула ребенка на детской площадке

На суде дебоширка попыталась оправдаться, заявив, что ... споткнулась о ребенка. При этом Федорова похвасталась своими "длинными ногами".

- Я же не виновата, - пожала плечами собачница.

После этого женщина заявила, что сама стала жертвой избиения. К слову, соседи Федоровой рассказали, что женщина в принципе любит устраивать скандалы. Дебоширка ломала счетчики в коридоре, чтобы в квартирах гас свет, распыляла газ на лестничной клетке, постоянно провоцировала на конфликты, ругалась матом, оскорбляла соседей.

На суде дама делала вид, что невиновна Фото: Юрий ПОСТНИКОВ

На суде дама делала вид, что невиновнаФото: Юрий ПОСТНИКОВ

Казалось, суд все-таки решил наказать Федорову - ей назначили год колонии-поселения и штраф в полмиллиона рублей. Но адвокат подал апелляцию. И представители Фемиды решили не отправлять женщину в колонию - ей учли время, проведенное под домашним арестом в своей квартире.

- С учетом содержания под домашним арестом, Федорова считается отбывшей наказание, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Штраф она будет исполнять самостоятельно.

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