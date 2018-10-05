Врио губернатора Беглова: Начинаем работу с чистого листа. Из Москвы никого не привезу

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-05T11:32:12+03:00

Александр Дмитриев в приветственной речи заявил, что "приложит все усилия, чтобы народ мог сказать: "У нас классное правительство"

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В пятницу, 5 октября 2018 года, в Смольном проходит официальное представление врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Сначала с коллегами попрощался бывший губернатор Георгий Полтавченко, после чего слово взял Александр Дмитриевич. Беглов признался, что волнуется, но тут же дал первое свое распоряжение на посту врио.

- Всех, кого уволили всера, зачислить в штат! - заявил Беглов! Перед нами стоит одна цель - улучшить состояние жизни наших горожан. Начинаем работу с чистого листа: из Москвы в новое правительство никого не привезу. Но важный момент: хочу, чтобы вы были готовы к работе. Слежу за коррупционным скандалом и буду следить за тем, чтобы этого не было. Я знаю, как это делать.

В конце своей пламенной речи господин Беглов добавил: "Мы приложим все усилия, чтобы народ мог сказать: "У нас классное правительство!"