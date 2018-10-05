2018-10-05T17:52:32+03:00
Звезды

Ни одной примитивной метафоры: поклонники раскритиковали второй альбом Ольги Бузовой "Принимай меня"

Популярную певицу засыпали гневными комментариями [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Ни одной примитивной метафоры: поклонники раскритиковали второй альбом Ольги Бузовой "Принимай меня"Ни одной примитивной метафоры: поклонники раскритиковали второй альбом Ольги Бузовой "Принимай меня"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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"Мои люди всегда со мной", - твердит на каждом своем выступлении Ольга Бузова. Но, похоже, даже поклонники творчества Бузовой не оценили ее новый шедевр - второй альбом под названием "Принимай меня".

Об выходе пластинки в пятницу, 5 октября, сообщила сама певица.

"Вот и настал самый долгожданный день", - написала у себя на странице в Instagram Бузова. - "Я ждала его несколько месяцев, чтобы показать вам свой новый, второй альбом "Принимай меня". Я нервничаю, очень... Я не смогла уснуть от волнения, ведь для меня это новый этап в жизни, новая ступень. Это новая музыка. Такой вы меня еще не слышали! Этот альбом о самом сокровенном, о том, что я сейчас чувствую, что происходило со мной в этом году, и с чем живу на сердце. История моей жизни, моих переживаний и моей любви становится основой каждой моей песни! Я верю и мечтаю, что мои треки с альбома также смогут стать частью вашей жизни"

Однако, этот призыв прошел мимо ушей ее фанатов. Нет, песни они послушали, но, на удивление, не стали восхищаться новыми твроениями певицы, а, наоборот, разнесли ее и ее новый альбом в пух и прах.

"Слушаю все утро и пытаюсь понять нравится или нет. Все песни похожи друг на друга. Из новых запомнилась только "АтоМы"

"Текст не наполнен даже самыми примитивными метафорами. Если вы трудились над этим сырым продуктом год, то мне вас жалко. Нынче автотюн, прямая бочка и кривое сведение доступны всем, особенно, в совокупности с примитивным текстом. В чем ваш посыл? В том, что женщине нужен секс? Какая любовь? У альбома бездарный продакт-плейсмент и если он выстрелил, то только потому что нынче целевая аудитория способна воспринимать такую попсу. Выше старых хитов не прыгнете".

"Не стоит считать участниц дома два певицами. Вы же слушаете мошенницу без образования, слуха и голоса"

Напомним, неделю назад Бузова презентовала свой новый клип "Принимай меня". Ролик всего за пару часов набрал почти миллион просмотров. Вот как ждали поклонники ее новое видео! Режиссером нового ролика стал Сергей Грей, он уже создавал видеошедевры для экс-участницы группы "ВИА ГРА" Ольги Романовской, певицы Кати Лель и популярного проекта ЮрКис.

buzova86buzova86
Ольга Бузова представила второй альбом
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