«Ты настоящий грибной человек»: Евгений Плющенко и Яна Рудковская похвастались семейным походом в лес
Звездный семейный подряд Евгения Плющенко и Яны Рудковской не перестает удивлять своих поклонников большим "уловом" грибов. Супруги вместе с сыном в выходные вновь отправились в поход и собрали большой урожай. Своими успехами звездная пара поделилась в соцсетях.
- Доброе утро, кто там говорил, что грибы в октябре не собирают, - написала Яна Рудковская, поделившись семейной фотографией. Супруги вместе с сыном сумели собрать три корзины грибов.
Евгений Плющенко в свою очередь поделился видеозаписью, на которой сын звездной четы рассказывает о походе в лес.
- Сань, ну что хвастайся, - говорит Евгений. - 6 октября опять наш кордон (собрал грибы - прим.ред.), да, или купили?
- Нет, собрали, - хвастается счастливый Саша.
- Ну что, друзья, собирайте грибы, леса еще в полном порядке, - слышится на заднем фоне голос Яны Рудковской.
- Гуляйте по лесу, наслаждайтесь, - добавляет супруг, после чего хвалит сына: "Я тебя поздравляю, ты настоящий грибной человек.
К слову, это уже не первый поход звездной четы за грибами. В прошлый раз супруги принесли из леса чуть больше - четыре корзины даров природы.