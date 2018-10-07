«Я грущу. Это была большая любовь»: Матильда рассказала о разводе с Сергеем Шнуровым

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-07T18:41:30+03:00

Экс-супруга рок-звезды ответила на вопрос - что бы она изменила, если бы был шанс

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Матильда не перестает отвечать на вопросы о разводе со своим супругом Сергеем Шнуровым. На днях красавица призналась, что оставит себе фамилию бывшего мужа. При этом звезда уточнила, что ей сложно дать однозначный ответ на вопрос «что случилось?». Теперь же бывшая супруга лидера "Ленинграда" призналась своим подписчикам, что грустит после расставания. Об этом Матильда заявила во время общения с полконниками.

- Вы сожалеете что ваш брак распался? Что изменили, если был бы шанс?

- Если что-то можно было изменить, мы меняли в течение 11 лет. На большее нас не хватило. Я не сожалею, я грущу. Это была большая любовь.

При этом на вопрос подписчиков - о чем вы сожалеете, Матильда откровенно ответила: "Вообще ни о чем никогда не сожалею. Все, что случилось, должно было случиться".

Матильда Шнурова ответила подписчиков на вопрос о своем отношении к разводуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следом подписчики поинтересовались: "Вас тусовка не разлюбила после развода?". Но Матильда уклонилась от ответа.

- Не люблю слово "тусовка", - пояснила экс-супруга Шнурова.

К слову, во время общения Матильда ответила на вопрос и про Ксению Собак. Шнурова призналась, что любит светскую львицу за ее "смелость".

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