«Комсомольская правда» продолжает проверять бесплатно зрение детям в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-05T10:57:19+03:00

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В Петербурге продолжается социальная акция «Здоровое зрение – здоровое поколение», организованная медиахолдингом «Комсомольская правда в СПб». В рамках акции школьники Петербурга могут пройти полную диагностику зрения совершенно бесплатно. Программа стартовала 22 августа, завершится она в ноябре 2018 года. Принять участие могут дети возрастом от 5 до 17 лет!

Записаться на бесплатную проверку зрения очень просто, достаточно позвонить по телефону «горячей линии» (8-800-555-666-7) и сообщить, в каком салоне вы хотели бы пройти диагностику. Адреса салонов и подробную информацию можно увидеть на сайте проекта «Здоровое зрение – здоровое поколение».

Напомним, идея проведения социальной акции по бесплатной проверке зрения появилась после круглого стола, посвященного проблеме ухудшения детского зрения. Выяснилось, что в структуре общей заболеваемости болезни глаз поднялись на второе место. Каждый четвертый школьник в России имеет близорукость, а в старших классах петербургских школ от 60 до 80% учеников страдают этим заболеванием. По статистике, к окончанию начальных классов уже более 50% школьников страдают заболеваниями зрения. С помощью социальной акции медиахолдинг «Комсомольская правда» решил напомнить детям и родителям Северной столицы о том, как важно заботиться о своем зрении!