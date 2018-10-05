Как вернуть деньги, похищенные криптомошенниками

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-05T10:54:42+03:00

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Во всем мире в целом и в России в частности началась эра криптовалюты. Ее любят все, ее майнят все больше, ей торгуют, она в цене и спрос на нее только растет. Вчерашние гики и студенты превратились в миллионеров, электронная валюта преобразила финансовые рынки, открыла новые горизонты, ввела в обиход другие порядки. Новые сделки, новые инвестиции, и… новые виды преступлений, среди которых особняком стоит мошенничество с криптовалютой и всеми видами сделок с ней.

В нашей публикации мы пошагово разберем несколько реальных примеров из жизни, когда в результате профессиональных действий бизнесмены возвращали себе средства, и когда в виду неопытности деньги вернуть не удалось.

Проблемы с выводом

Этот случай произошел с жителем столичного региона. По его словам, негативный опыт с криптовалютой начался с непорядочности партнеров – вложив 40 000 USD, москвичу западные партнеры пообещали быстрый рост капиталов. На деле же начался настоящий прессинг.

- Мне могли позвонить ночью, требуя, чтобы я повысил долю участия, - вспоминает он. – Мне бы тогда еще задуматься об адекватности партнеров, но я пошел на риски, повысив баланс до 80-ти тысяч. Вскоре поняв, что роста нет, я решил вложить деньги в другой бизнес, но вывести их сразу не получилось.

Инвестору объяснили невозможность вывода средств рядом факторов, которые он признал отговорками. Найдя в интернете совет начать процесс вывода через банк, наш герой получил отказ. Но здравое решение нашлось – он обратился в детективное агентство DaVinci, где ему согласились помочь.

- Меня мало волновал процесс, запущенный агентством, - говорит довольный клиент. – Детективы менее чем через два месяца вернули мне всю сумму. Это было самое профессиональное, с чем я столкнулся на бирже криптовалют. Отныне под их защитой я верю в любую сделку!

Деньги любят счет

А вот экономия на детективах и иных способах защиты средств обернулась потерей 200 000 USD для жителя культурной столицы.

- Переговоры по сделке проводили в Милане – в шикарном ресторане, - вспоминает обманутый петербуржец. – Я и заподозрить не мог – представительного вида араб и европеец полностью усыпили мое внимание, обещали при мне перевести крипто средства на счет. Пятая часть миллиона долларов была сложена в небольшой кейс и убрана в депозитный сейф отеля под два ключа, до поступления биткоина. Каково же было мое разочарование, когда я обнаружил в кейсе лишь жалкие бумажки вместо валюты, а на счет так ничего и не поступило.

После подобного удара судьбы предприниматель не может встать на ноги вот уже 8 месяцев. Говорит, что зря пожалел средств на сопровождение сделки. Если бы детективы или агенты службы безопасности работали над проектом, вся сумма была бы при нем, да еще и приумножена в результате грамотных вложений.

Несанкционированный транш

На днях детективы упоминаемого уже нами агентства DaVinci пресекли попытки неустановленного следствием хакера завладеть биткоинами крупного уральского промышленника, инвестировавшего в майнинг и прочие операции с криптовалютой миллионы долларов.

Как позже стало известно, мошенник, обладающий недюжинными техническими способностями, взломал один из защищенных каналов и пытался вывести несанкционированным траншем биткоинов на несколько сотен тысяч в иностранной валюте. Когда даже сам хакер поверил в успех своего мероприятия, в дело вмешались следившие за происходящим детективы, которые заблокировали средства и даже вычислили местонахождение злоумышленника. О его судьбе ничего неизвестно, однако деньги целы. И это главное, что волнует благодарного клиента.

Ищите способы обезопасить себя, работая с криптовалютой! Очень часто все обстоит совершенно не таким, как кажется.