Не шесть лет, а десять: Обманутые спонсоры розыгрыша "Мерседеса" от Ольги Бузовой подали заявление в полицию о мошенничестве

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-05T16:35:56+03:00

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ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАНО

Скандал с "гивом", или розыгрышем "Мерседеса", гарантом которого выступила Ольга Бузова, разгорается с новой силой. И теперь Бузовой грозит не шесть, а десять лет лишения свободы. Сегодня, 5 октября, шестеро обманутых спонсоров "гива" подали заявление о мошенничестве. Об этом адвокат блогеров Екатерина Гордон заявила на пресс-конференции в НСН.

- Это, может быть,будет самый интересный сериал последнего времени, - сразу начала адвокат.

Напомним, начался "сериал" с того, как в аккаунте Бузовой появилось видео - о розыгрыше "Мерседеса". Надо было только подписаться на всех спонсоров "гива", и один счастливчик получит машину.

- Есть подозрение, что это абсолютно раздутый аккаунт и интернет-персонаж, - говорит о Бузовой Гордон. - С машиной тоже непонятно. Обещали одну, подарили в итоге другую, подержанную. Но в этом разберется следствие.

На странице Бузовой частенько проходят розыгрыши. Фото: Соцсети

С другой стороны, ведь никто и не обещал, что разыграют новую машину. А вот по сто тысяч подписчиков блогерам, ставшим спонсорами "гива" и заплатившим за это по сто тысяч рублей, обещали и гарантировали. Но нет ни денег, ни подписчиков. Приходят боты, из-за которых аккаунты блогеров еще и блокируют. В итоге они теряют еще большие суммы на восстановление репутации.

Вместе с Горон на пресс-конференцию пришел общественный деятель и правозащитник Павел Пятницкий. Он заявил, что ему писали люди с просьбой разобраться и помочь.

- Мне реально не нравится, когда пользуются доверчивостью людей. Если тебе удалось обмануть когото, это не значит, что он дурак, это значит, что он доверял етбе больше чем ты заслуживаешь, - говорит он. И подчеркнул, что у каждого вложившегося в этот "гив" остается право в частном порядке подать иск в суд, чтобы получить свои деньги.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ОЛЯ?

Журналисты поинтересовались, почему обвиняют Бузову, а не организаторов. На что Гордон ответила:

- Есть именной гив. И именно Оля всех зазывала. Именно она под свою ответственность говорила, что она уверена в честности розыгрыша. Более того, если бы в ответной пресс-конференции Оля бы усомнилась в честности организаторов, а не переключала бы внимание на одного из спонсоров Серафима, я бы сказала: "Оль, давай, объединимся. Ты сознаешься, что ты влипла, и у нас нет к тебе претензий". Но этого не произошло..

Первые вопросы от следствия будут тому, на чью карту переводили деньги. И если люди скажут, что они сделали это по распоряжению Бузовой или еще кого-то, вопросы следствие начнет уже задавать им.

Бузова после обвинений в мошенничестве вручила подписчице автомобильФото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Когда был розыгрыш Оли Бузовой в прямом эфире, случайное число, которое выпало, - 64290. А та самая Люба, которая потом получила-таки "Мерседес", в своем аккаунте совершенно откровенно заявляла, что ее "счастливый номер", по которому она выиграла машину - 12613.

- Я видела тот эфир, где при розыгрыше постоянно что-то зависало, постоянно что-то останавливали, выпал первый номер, но решили переиграть, потому что человек не той национальности. Нормально это в эфире говорить? То есть по национальному признаку у нихбыл отбор... Но! Коля, чей номер 64290 - реальный человек. И мы его нашли! И Коля хочет свой "Мерседес", - говорит Гордон.

Николай - гражданин Украины, но в условиях конкурса о гражданстве ничего не было сказано. Он владелец некоммерческого аккаунта, выполнил все условия розыгрыша и хочет получить свой "Мерседес".

- Если это политический момент, что мы с Украиной не дружим и не отдадим ему "Мерседес", тогда это дело для новой уголовной статьи, - пояснет адвокат.

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