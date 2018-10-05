На месте сгоревшей церкви в Кондопоге нашли алтарь более древнего сооружения

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-05T17:42:43+03:00

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Во время обследования сгоревшей в августе Успенской церкви в Кондопоге нашли более древний пятистенный алтарь на фундаменте из валуна. Специалисты московского института «Спецпроектреставрация» предположили, что это следы старого храма, на месте которого воздвигли новый. Находку сделали, когда обследовали нижнюю часть подклета. Это помещение сильно выгорело изнутри, но снаружи осталось относительно целым.

Эта часть церкви сохранилась лучше всего. Бревна хоть и усохли из-за воздействия огня, но сохранили свою форму и места сочленения. Даже на обугленных поверхностях хорошо заметны засечки и зарубки, которые оставили древние строители, сообщает пресс-служба администрации Карелии.

Сейчас специалисты занимаются монотонной, но очень важной работой. Они определяют, какие части сгоревшего храма еще можно восстановить, а какие остается только утилизировать. Относительно целые бревна и другие элементы промаркируют и отправят на специальный склад. Сделать это нужно будет до 15 ноября. До этого дня их будут круглосуточно охранять.

Большая часть здания уничтожена огнем, но нижний подклет частично сохранился. Фото: пресс-служба администрации Карелии.

Восстанавливать храм планируют в том числе и за счет благотворительного сбора. Фонд «Северный духовный путь» уже собрал 3,8 миллиона рублей. Деньги продолжают поступать на счет.

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