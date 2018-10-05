2018-10-05T17:09:01+03:00
Общество

Курсы подготовки к ЕГЭ-2019 в Санкт-Петербурге

Математика, русский язык, химия, обществознание... Готовимся к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году вместе с "Комсомолкой"
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Родители, как правило, переживают по поводу ЕГЭ больше, чем дети. Автор фото Степан Степанов.Родители, как правило, переживают по поводу ЕГЭ больше, чем дети. Автор фото Степан Степанов.
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Учебный год в Санкт-Петербурге только начался, а родители учеников девятых и особенно одиннадцатых классов уже на нервах. В июне их чадам предстоит серьезное испытание - государственные экзамены. И от того, как ребята их сдадут, зависит дальнейшее образование, а то и - чем черт не шутит! - судьба.

Поэтому родители, которым не безразлично будущее ребенка, дополнительно к занятиям в обычной школе все чаще отправляют свое чадо на специальные курсы подготовки к ЕГЭ. Главное - не ошибиться и прийти туда, где преподают настоящие профессионалы.

Мы расскажем, какие новые правила появились в ЕГЭ и ОГЭ в этом году, как правильно подготовиться к выпускным экзаменам в Санкт-Петербурге, как выбрать курсы подготовки к ЕГЭ и формат обучения, как определить, какие «необязательные» экзамены будет проще сдать конкретному ребенку, как помочь выпускнику избежать стресса и многое другое.

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