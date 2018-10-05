«РариТЭК» презентовал первый экологичный автобус

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-05T17:41:56+03:00

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Компания «РариТЭК» 4 октября на VIII Петербургском международном газовом форуме организовала экспозицию техники использующей компримированный и сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Отдельное место во время презентации занял автобус Lotos 105, который позволит решить задачи современной городской логистики. Благодаря своим компактным габаритам обладает высокими показателями пассажировместимости и позволяет снизить интенсивность транспортного потока.

В Санкт-Петербурге в феврале 2019 года начнется тестовая эксплуатация автобуса Lotos компании-производителя «РариТЭК». Городу будет представлена модель городского исполнения с большим комфортабельным салоном, со специальным местом для пассажиров с ограниченными возможностями, wi-fi зоной, с системой видеонаблюдения и автоматического определения остановки, в общем, все то, что необходимо современному пассажиру. Тест-драйв будет длиться около месяца. И предполагается, что эксплуатация автобуса пройдет в виде диалога с пассажирами, которые смогут через установленное приложение на телефоне делиться своими замечаниями и предложениями по улучшению качества обслуживания и эксплуатации с руководством компании «РариТЭК».

Также в этом году автобус Lotos 105 стал участником самой протяженной экспедиции газомоторной техники по шелковому пути «Европа – Китай». Автопробег стартовал 4 сентября в китайском городе Жудун. В нем приняли участие грузовые, легковые автомобили и автобусы, работающие на сжиженном и компримированном природном газе.

За месяц колонна пересекла три государственный границы, проехала 19 регионов и преодолела около 10 тысяч километров. Международный автопробег «Газ в моторы» претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеса. Торжественный финиш газомоторной экспедиции состоялся 4 октября в Санкт-Петербурге в рамках VIII Петербургского международного газового форума.

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