2018-10-08T13:40:34+03:00
Происшествия

Ночью над Петербургом «полыхало» северное сияние

Уникальное природное явление наблюдали многочисленные горожане и жители области
Петр КИБЕР
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Над Сестрорецком зеленело полярное сияние. Фото: vk.com/ole4kruНад Сестрорецком зеленело полярное сияние. Фото: vk.com/ole4kru
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Прошедшая ночь в Петербурге ознаменовалась не только первыми заморозками, гололедицей и «днем жестянщика», но и красочным природным явлением, которое невозможно увидеть на юге. С 8 на 9 октября над Северной столицей «горело» северное сияние.

- Полярное сияние!!! Прямо под Питером, в Сестрорецке! Я наконец-то его увидела! –написала пользовательница «Инстаграм» Дарья Быстрицкая под фотографией.

Жители города были в восторге от сияния. Фото: instagram.com/daria_bystritskaia

Жители города были в восторге от сияния. Фото: instagram.com/daria_bystritskaia

И она такая была не одна. Зеленоватое свечение, ярко выделявшееся на темном петербургском небе, смогли запечатлеть в Рощино, Петергофе и нескольких районах Санкт-Петербурга.

Петербуржцы заполнили соцсети снимками уникального явления. Фото: vk.com/paha_panfiloff

Петербуржцы заполнили соцсети снимками уникального явления. Фото: vk.com/paha_panfiloff

Но больше всего повезло жителям Сестрорецка, которые сняли самые завораживающие кадры, которым завидовали остальные петербуржцы.

- В городе из-за засветки сегодня было совсем слабо видно, - написал из пользователей соцсетей в группе «Новости Сестрорецка».

Северное сияние привело в восторг жителей Сестрорецка. Фото: vk.com/paha_panfiloff

Северное сияние привело в восторг жителей Сестрорецка. Фото: vk.com/paha_panfiloff

В отличие от Заполярья, где регулярно видят северное сияние, петербуржцев уникальное для нашего города явление заставило выплеснуть всю бурю восторга в соцсети, где собрались многочисленные фотографии «зеленого огня».

Над домами свечение смотрелось особенно эффектно. Фото: vk.com/paha_panfiloff

Над домами свечение смотрелось особенно эффектно. Фото: vk.com/paha_panfiloff

- У меня из окна даже звезд не видно, а тут такая красота, - написали восхищенные пользователи «Интстаграма» под снимками.

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