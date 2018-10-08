2018-10-08T10:11:59+03:00
Происшествия

«День жестянщика»: из-за гололеда в Петербурге произошло несколько массовых ДТП

Ночные заморозки застали врасплох автомобилистов города на Неве, утром поехавших на работу
Петр КИБЕР
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«День жестянщика»: из-за гололеда в Петербурге произошло несколько массовых ДТП. Фото: vk.com/spb_today«День жестянщика»: из-за гололеда в Петербурге произошло несколько массовых ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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Это происходит каждый год, но всякий раз становится неожиданностью. Ночные заморозки, внезапно пришедшие в Петербург и вызвавшие гололед на дорогах Северной столицы, привели к первому «дню жестянщика». Из-за массовых аварий в городе пробки поднялись до семи баллов.

- На мосту Александровской фермы два ДТП в обе стороны. В сторону Бабушкина 4 машины поперёк развернуло, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ночные заморозки застали врасплох автомобилистов города на Неве, утром поехавших на работу. Фото: vk.com/spb_today

Ночные заморозки застали врасплох автомобилистов города на Неве, утром поехавших на работу. Фото: vk.com/spb_today

Кроме этого, аварии с участием нескольких машин произошли на Благовещенском мосту - 2 разных ДТП, на Кантемировском мосту – тут столкнулись 12 автомобилей. На проспекте Большевиков «Форд» влетел в бензовоз, Три машины встретились на Волхонском шоссе. Сразу три аварии произошли на мосту Бетанкура, в которых пострадали девять автомобилей. На Кронверкской набережной «БМВ» влетела в здание Музея артиллерии, а на Витебском проспекте на газон, растеряв оторванные колеса, вылетела «Ауди».

Еще несколько мелких аварий произошли и в других районах Петербурга. Из-за большого количества ДТП скорость движения по городу резко упала, многие автомобилисты опоздали на работу, а некоторые до сих пор стоят в ожидании инспекторов ГИБДД, которые не успевают оформить все дорожные происшествия.

Напомним, что Управление ГИБДД предупреждало водителей о гололеде, но советам снизить скорость вняли, судя по всему, немногие.

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