Похищенного сто дней назад питерского миллиардера нашли в лесу

СЕГОДНЯ 20:10 2018-10-08T20:16:16+03:00

Полиция уже думала, что бизнесмен, за которого в Абхазии требовали выкуп в 200 миллионов, мертв. И тут коммерсант объявился сам

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«ИСКАЛ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ»

Одиозный миллиардер, религиозный фанатик, ученый-«алхимик», преступник из международного розыска. И все это один человек — 52-летний бизнесмен Максим Яковлев. Точное состояние Яковлева неизвестно, но оно составляет сотни миллионов долларов. Свою империю Максим начал строить еще в начале девяностых на скупке и перепродаже ваучеров. На эти деньги он купил крупный завод пищевой упаковки. И теперь его продукция в каждом магазине страны – это обертки шоколадок, чипсов и т.д..

Уже несколько лет новости о предпринимателе не покидают информационных лент. То он изобретает лекарство против смерти, то якобы погибает в ДТП, а потом неожиданно объявляется живой и невридимый. Причем ходили слухи, что Яковлев сам запустил утку о своей кончине, чтобы его перестали искать обманутые партнеры по бизнесу.

Коммерсант искал лекарство от всех болезнейФото: СОЦСЕТИ

ИСЧЕЗ ОТ ИНТЕРПОЛА

И вот новая плохая новость от коммерсанта. 20 июня во время отдыха в Абхазии в гостиничный номер Яковлева ворвались трое неизвестных в масках, напали и похитили. Супруге Максима пришло письмо — вымогатели требовали за жизнь коммерсанта 200 миллионов рублей.

Хотя весь номер был перевернут вверх дном, а на полу даже оказалась кровь, многие знакомые Яковлева засомневались — не инсценировано ли это похищение.

- Повод устроить такой экстремальный спектакль у Максима был, - считают некоторые знакомые бизнесмена. - Его объявил в розыск Интерпол. Фотография Яковлева там красуется с красным флажком. А это означает, что коммерсанта должны задержать и передать международной полиции.

Коммерсант объявлен в розыск по линии Интерпола

В международный розыск Яковлева объявили по запросу Киргизии. В Бишкеке у скандального миллиардера был бизнес с родственниками бывшего президента Курманбека Бакиева. Компаньоны коммерсанта обвинили его в разбойном нападении и захвате недвижимости.

Мол, чтобы силовики отстали, Яковлев и мог инсценировать свое похищение.

«СМЕРТЬ ИЛИ ДЕНЬГИ»

Целый месяц от коммерсанта не было ни весточки. Сами родственники с выкупом не торопились. А через 30 дней на корпоративную почту Кировского завода (он принадлежит Яковлеву) пришло новое письмо от якобы похитителей. Цена выкупа снижена в … 20 раз! До 10 миллионов рублей. Но родственники были уверены, что новые требования прислали лже-похитители, чтобы срубить легких денег.

- Это письмо – заметание следов, - заявил брат Яковлева Константин. – У нас есть только одна настоящая записка от похитителей, которую нашли в отеле в Абхазии. Там требуют 200 миллионов.

Номер коммерсанта был перевернут после похищенияФото: Елена БЕЗГОДОВА

«БРАТ НАШЕЛСЯ, ОН ЗАНИМАЕТСЯ СЕКСОМ»

Как бы там ни было, эту сумму платить тоже никто не захотел. Несмотря на огромное состояние Яковлева. После этого ни от похитителей, ни от их подражателей, ни тем более от самого коммерсант никаких вестей не было. Тишина продолжалась больше 100 дней. Все эти месяцы журналисты «КП» регулярно звонили в полицию Абхазии в надежде на новые подробности. Но там лишь разводили руками – может и мертв уже ваш земляк. И вдруг 7 октября нам позвонил брат Яковлева!

- Есть еще бог на этом свете, - радостно начал Константин. – Брат вырвался из плена и сейчас в Петербурге! Он мне позвонил и сказал только несколько слов: «У меня все хорошо». Сильно похудел, но все хорошо с ним. В скором времени приступит к своей работе.

- А как ему удалось вырваться из плена спустя 100 дней? Как выжил?

- Как? Во-первых, брат сам не дурак, во-вторых, финансовый ресурс присутствует. Он для людей много хорошего делал.

- То есть люди собрали те самые 200 миллионов выкупа?

- Не могу сказать — это закрытая информация. Самое главное, что Максим сейчас дома с женой. Они там сексом занимаются. Ну всего хорошего!

Коммерсант вернулся к себе домой после 100 дней пленаФото: Елена БЕЗГОДОВА

Ситуация, конечно, щепетильная. Но нам не терпелось узнать подробности счастливого освобождения Яковлева. Звоним на сотовый его жене. Вдруг она уже освободилась.

- Александра, можно пообщаться с вашим супругом? Он правда дома?

- Максим дома, но говорить не может из-за плохого самочувствия, столько дней в плену! - вздыхает Яковлева.

- За Максима Яковлева требовали выкуп в 200 миллионов рублей. Вы сколько-то заплатили?

- Нет, ничего не платили. С похитителями я или к счастью, или к сожалению, ни разу не общалась, на меня они ни разу не выходили. Как Максима возвращали из плена, мне неизвестно...

«БЫЛ УСТАВШИЙ И НЕ ХОТЕЛ ГОВОРИТЬ»

После разговора с женой вопросов осталось больше, чем ответов.

Чтобы расставить все точки над i, мы отправились к коммерсанту домой. Соседи оказались удивлены появлением миллиардера не меньше нашего.

- Максим Николаевич куда-то уехал. Но он точно не в больнице, - по секрету рассказала одна из соседок, попросившая не называть имени. - Ходит на своих двоих, просто похудел слегка. Говорят, что его держали в Абхазии Но где точно - не знаю...

О смерти бизнесмена ранее сообщали СМИФото: СОЦСЕТИ

Пока мы искали по Петербургу освобожденного богача, прокуратура Абхазии разродилась официальным заявлением.

- Похищенный Максим Яковлев был обнаружен местными жителями в лесу вблизи одного из сел, - объясняет исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Абхазии Даур Амичба. – Из деревни мужчина был доставлен службой государственной безопасности в город Сухум к медиками. Потерпевший изъявил желание немедленно уехать домой для реабилитации. У него имеется физическое истощение. Врачи заявили, что жизни Яковлева ничего не угрожает. Максим Николаевич был доставлен в аэропорт Сочи, а оттуда улетел в Петербург. Никакой информации о том, кто его держал в плену и в каких условиях, у нас пока нет. Яковлев этими сведениями с нами не поделился.

Судя по всему, неожиданное освобождение коммерсанта привело прокуратуру в ступор не меньше, чем журналистов. Теперь они и сами задаются вопросом, не обвел ли коммерсант всех вокруг пальца? А сам Яковлев пока продолжает хранить молчание.

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